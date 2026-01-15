中國國民黨新竹縣長提名協調再破局 將進入黨內初選

國民黨新竹縣縣長提名協調第二次會議，有意參選的立委徐欣瑩（左）與副縣長陳見賢（右）無法達成共識，將依黨內提名辦法進行初選。 圖：新頭殼合成/取自徐欣瑩、陳見賢臉書

[Newtalk新聞] 中國國民黨文傳會今天（15日）發布訊息，指新竹縣黨部14日召開新竹縣縣長提名協調第二次會議，由中央提名協調小組召集人、副主席兼秘書長李乾龍主持，副秘書長兼組織發展委員會主委李哲華，以及地方協調小組包括現任縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、縣議會議長張鎮榮，與兩位有意參選人立委徐欣瑩、副縣長陳見賢共同出席，針對新竹縣長選舉提名事宜進行充分溝通與意見交換。

會中，徐欣瑩表達希望以全民調方式產生提名人選，陳見賢則希望採取開放提名方式。由於雙方無法達成共識，楊文科縣長提議是否再保留協調機會，過一段時間再安排第三次協調，但有一方認為既然無人願意退讓，已無須進行第三次協調。最終，大家同意委由楊文科縣長對外發言，說明將進行初選。

有關有意參選同志表達希望以全民調進行初選，依據中國國民黨提名辦法相關規定，新竹縣縣長候選人之提名將於發佈提名登記公告、受理領表登記後，邀請所有登記同志召開登記同志協調會。會中將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商，如仍沒有共識、協調不成，則依提名辦法第三條規定，依據「黨員投票（佔百分之三十）與民意調查（佔百分之七十）」之結果決定提名人選。

國民黨中央與地方協調小組盼透過制度化程序，確保公平、公正選出最具勝選實力的候選人，團結藍營全力迎戰2026年地方選舉。後續提名登記公告及初選時程，將由黨中央進一步安排。

