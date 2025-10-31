中國國民黨美京分部 蔡啟村和鍾燕丹當選黨代表

中國國民黨美京分部成員。(記者王稚融／攝影)

中國國民黨美京分部日前在馬州舉行10月份委員及顧問會議。新任主席楊再生常委宣布，新當選的國民黨黨主席鄭麗文將於11月1日在第22屆全國黨代表大會上任。

由於楊再生來自馬來西亞，沒有中華民國身分證，根據最新的選舉罷免法，不具黨代表資格，在場黨員紛紛發言抗議。國民黨中央評議委員陳惠青報告辦理黨員以郵寄投票參加黨主席選舉的過程，以及甄選美京分部兩位黨代表產生過程。

美京分部由蔡啟村和鍾燕丹當選黨代表，蔡啟村將赴台參加全國黨代表大會。中評委陳惠青將出席於3日在中央黨部舉行的國民黨中央評議委員會議。

廣告 廣告

鍾燕丹接著報告美京分部參與的多項活動，楊再生和陳惠青共同頒發新的卡式黨證給兩位新回歸的同志。並以臨時動議討論，要求每位委員、顧問每年至少推薦一名新人入黨或失聯黨員歸隊或黨籍轉移。接著鍾燕丹收集黨員對鄭麗文以及其團隊組織的書面建言並委請出席同志带回台灣。

最後會中也確定該分部青年志工小組由王國華負責，文宣小組由廖美富負責，維州VA聯絡小組由陳慧敏負責。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫