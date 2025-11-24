中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」

要聞中心／綜合報導

今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。

洪秀柱在題為「中國國民黨黨慶誌慶：在歷史巨流中守住人民的安穩」的貼文中表示，當前台灣面臨兩股危險力量：一是高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二是民進黨賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

洪秀柱強調，現今的中國大陸已成為全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。她認為這不是喜好問題，而是無可迴避的國際現實。她主張兩岸要和平，必須回到「九二共識」一個中國的政治基礎，在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑。

貼文最後，洪秀柱期許國民黨在鄭麗文主席的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。她並在文末加上「兩岸同屬一中」、「反對高市早苗冒進」、「賴清德無能應對」、「和平才是台灣唯一道路」等標籤。

洪秀柱。（圖／臉書）

鄭麗文紀念建黨131週年，今安排前往慈湖、大溪（頭寮）陵寢謁陵。黨慶活動也將陸續展開，據悉，29日將在高雄與台南兩地舉辦兩場千人黨員黨慶活動，鄭麗文將親自出席主持。30日的黨慶活動則會回到台北市，在台北市議會大禮堂舉辦，屆時也將舉行新任台北市黨部主委戴錫欽布達典禮，之後各縣市黨慶活動也會多安排在假日接力舉辦。

