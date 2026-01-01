中國國民黨115年元旦升旗 鄭麗文領喊新的一年、幸福加『馬』九合一選舉勝利

▲中國國民黨元旦升旗，主席鄭麗文帶領高喊「新的一年幸福加“馬”」！

【記者 沁諠／台北 報導】迎接2026的到來，中國國民黨今（1）日一早在中央黨部前舉行中華民國115年元旦升旗典禮，黨主席鄭麗文與副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑及多位黨內幹部、中常委、地方民代與自發到場黨員及支持者一起，在新年伊始向青天白日滿地紅國旗致敬。鄭主席帶領全場高呼「中華民國萬歲！」共同祝願「新的一年、幸福加『馬』」、「九合一選舉國民黨勝利！」

鄭麗文主席在新年致詞中期勉，2026年、民國115年的第一天迎向第一道曙光，希望懷抱正向的心情，過去的風風雨雨，過去的晦暗紛擾，都希望轉換全新的心情，希望我們不要在內部自己找敵人，停止內鬥、放下仇恨，新的一年一定要和和氣氣，讓臺灣社會重新再現最美麗的風景，展現臺灣淳樸熱情善良的人情味，讓大家感受到祥和的社會，沒有暴戾之氣，沒有惡言相向，沒有詐騙，讓臺灣社會重新回到正軌。

鄭麗文表示，不但要社會和諧，家庭和諧，更重要的是希望未來朝野共同努力，放下之前的歧見，為了國家與人民積極和解，突破現在的憲政僵局，福國利民，共同推動重要的政策，讓國會能夠正常運作，讓臺灣的民主政治繼續大步邁前。

鄭麗文指出，在野的國民黨與民眾黨共同推出「臺灣未來帳戶」主張，希望投資臺灣，投資未來與下一代。「臺灣未來帳戶」通過之後，每位新生兒一出生，國家就會幫你存5萬元，每一年長大一直到12歲，都會再撥補1萬元，隨著臺灣股市與經濟共同成長。等到18歲成人以後，孩子不用擔心沒有錢念書，也可以當創業或買房的第一桶金。

▲鄭麗文與青年學子合影。

鄭麗文強調，要投資我們共同的未來，不要投資戰爭，更希望推動更多福國利民的政策，所以國會必須能夠順利運作，國會所通過的政策跟預算，希望政府能依照憲法依法行政，這才是全民之福。

不但希望朝野和解，鄭主席也希望兩岸和解，更希望美中和解、全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平乃至世界的和平。在2026年的第一天，大家共同用正能量與善念發下宏願，希望臺灣越來越好，也希望世界越來越好，秉持著今天的好心情，大步邁向美好的未來。

在中華民國開國115年的第一天，鄭麗文呼籲大家放下過去的歧見與惡鬥，為了共同的未來，「我們都是一家人，我們可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當做敵人。」希望接下來的365天都像今天一樣，天天都有新希望與美好的動力跟願景，祝福中華民國國泰民安、風調雨順，也祝福所有好朋友每一天都和和美美、平平安安、健康快樂、幸福加「馬」。

鄭麗文也期勉全黨保持同樣的心情，為國為民不為黨，拿出好的執政成績，為民服務積極勇於任事，2026贏得全面的勝利，讓所有國民黨執政縣市能夠繼續，並在南臺灣全面突破翻轉，在2027年迎來勝利的春天。（照片記者沁諠翻攝）