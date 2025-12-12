中國國民黨131週年黨慶 新竹縣展團結全力捍衛台灣安全與和平

中國國民黨新竹縣黨部慶祝一百卅一週年黨慶，竹縣團結，全力捍衛台灣安全與和平。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

中國國民黨新竹縣黨部十二日舉辦「中國國民黨一百卅一週年黨慶」暨資深黨員表揚大會，中央黨部副主席張榮恭、副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣黨部主委陳見賢、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮等共同見證重要歷史時刻，現場氣氛莊重溫馨。

新竹縣黨部表示，本次大會共表揚全縣一百七十六位資深黨員，其中全縣黨齡滿八十年有二人、七十年廿二人、六十年十八人。黨齡滿七十年的李金山同志特別出席授獎，當年十八歲隨青年軍到台灣，從事運輸交通司機工作，曾獲得模範司機獎，以一生的歲月見證黨史，也以堅定的信念陪伴國家度過關鍵時刻，是黨最珍貴的精神資產。

廣告 廣告

張榮恭代表鄭麗文主席，親自頒發主任委員聘書給予陳見賢並表示，國民黨重返執政是非常重要，也因此明年選舉更為重要，是為了台灣的安全與兩岸和平，面對兩岸的局勢民進黨因應方式只是買武器，賴政府說未來八年將投入一兆二千五百億，面對二０三一年台灣勞保即將破產，台灣幾百萬勞工要的是安定與和平。

陳見賢指出，民進黨執政以來「倒行逆施」，新竹地區不僅有空軍基地、距離中國大陸只有六十八浬、湖口還有戰車部隊、裝甲學校，台灣經濟命脈科學園區、新竹工業區都在新竹，是重要的戰略要塞，兩岸若發生戰爭新竹地區首當其衝，懇請所有黨員支持鄭麗文主席，幫助國民黨重返執政。更嚴厲指責民進黨「該做的事不做，每天只做他們想做的事，安全、安定、安心，才是人民的期盼。」

新竹縣黨部表示，國民黨的核心價值從未改變，「民有、民治、民享」不僅是民主政治的精神，更是國民黨百年來的治理信念。新竹縣將以實際行動鞏固基層、連結青年、深化地方服務，讓人民能真正安居樂業。