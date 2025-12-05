中國國產GPU摩爾線程上市 開盤股價暴漲468%

（中央社記者張淑伶上海5日電）有「中國版英偉達（輝達）」、「中國國產GPU第一股」之稱的摩爾線程今天上市，股價暴漲468.78%，成為今年內最賺錢新股。中國近年強化AI晶片國產化，另一國產GPU龍頭沐曦股份今天也正式開啓申購。

綜合證券時報等媒體報導，摩爾線程（Moore Threads）今天開盤後股價暴漲468.78%，以開盤價每股人民幣650元（約新台幣2860元）計算，中一簽（500股）帳面盈利超過26萬元，成為年內最賺錢新股。摩爾線程的發行價格是每股114.28元，為A股近一年來上市新股最高。

摩爾線程上市申請於2025年6月30日受理；經過兩輪問詢後，於9月26日通過審核。2025年9月26日，以88天刷新科創板審核速度紀錄，並計劃募資80億元，成為年內半導體領域最大IPO。

根據科創板交易規則，摩爾線程上市後前5個交易日不設漲跌幅限制，且上市首日即可作為融資融券標的。

公開信息顯示，摩爾線程自2020年成立以來，專注於全功能GPU的自主研發與設計。基於自主研發的MUSA統一系統架構，摩爾線程率先實現了單晶片同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理仿真和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破。

報導說，近年來，摩爾線程發展迅速，但由於前期投入較大，摩爾線程持續虧損。2022年，公司營業收入為0.46億元；2023年、2024年分別為1.24億元、4.38億元，年增169.01%、253.65%；2025年前3季，公司實現的營業收入為7.85億元，年增181.99%。

但在淨利潤表現上，2022年至2025年前3季度，摩爾線程分別虧損18.94億元、17.03億元、16.18億元、7.24億元。根據摩爾線程披露，公司預計最早可於2027年實現合併報表盈利。

與此同時，另一中國國產GPU龍頭沐曦股份今天也正式開啓申購，發行價格高達每股104.66元。

沐曦集成電路（上海）股份有限公司成立於2020年9月，主營業務是研發、設計和銷售應用於AI訓練和推理、通用計算與圖形渲染領域的GPU產品。是中國少數幾家系統掌握了高性能GPU晶片及其基礎系統軟體研發、設計和量產技術的企業之一。（編輯：周慧盈）1141205