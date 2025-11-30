中國國考登場報考人數創新高 平均98人搶1名額

（中央社台北30日電）2026年中國國考今天登場，共計劃招錄3.81萬人。此次放寬公務員招錄年齡，報考人數創新高，共有371.8萬人通過資格審查，報錄比約為98比1。部分熱門職位更是6千人搶1名額。

綜合陸媒環球網、澎湃新聞報導，2026年中國國考（公務人員考試）共有2萬714個招錄職位，計劃招錄3萬8119人，較2025年減少了1600人。儘管小幅下降，但報名人數卻創新高，共有371.8萬人通過了用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為98比1。

此次中國國考對公務員招錄年齡條件作了適當放寬調整，報考年齡上限調整為38歲以下，而2026年應屆碩士、博士研究生則可放寬至43歲以下。與以往規定的35歲和40歲的年齡上限相比，兩類人群的報考年齡限制均放寬了3歲。

報導梳理歷年國考通過資格審查人數，從2023年的近260萬，增長到2024年首次超過300萬，再到2025年的341.6萬，至今次超過370萬，報考熱度持續攀升。從通過資格審查人數與錄用計劃數之比來看，國考的競爭呈現出越來越激烈的趨勢。

其中最熱門的職位為中國國家移民管理局瑞麗遣返中心「執行隊一級警長及以下」一職。截至報名最後一天的下午5時，審查通過人數為6470，另有1121人待審查。該崗位只招考1人，報錄比達6470比1。

中國近年就業形勢嚴峻，國考報名人數節節上升，與考研呈明顯反比，碩士生招考報名人數連3年下降。對中國年輕人而言，考公的確定性比考研強得多，且考上就是「鐵飯碗」，不用賭2至3年畢業後的就業形勢，有效分散了考研的人潮。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141130