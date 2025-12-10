中國國防部開X帳號！嗨喊「見證歷史」 小粉紅酸爆：在哪下載我找不到

大陸中心／黃韻璇報導

中國國防部開X帳號，留言區遭小粉紅酸爆。（圖／翻攝自X平台、Threads）

中國封鎖外國社群平台早已不是新聞，包含臉書、YouTube、IG、X平台等，中國網友都必須要「翻牆」才能使用，不過中共官方近來卻頻頻在這些海外社群平台開設帳號，中國國務院台灣事務辦公室（簡稱國台辦）今年10月才在臉書開設粉專，近日中國國防部又在X開設帳號，還興奮喊話「見證歷史，我們來了」，讓小粉紅忍不住開酸「在哪下載我找不到」。

中國國防部8日在X平台開設官方帳號「Ministry of National Defense of China」，第一則英文貼文表示，「見證歷史我們來了，大家好，中華人民共和國國防部官方帳號今天上線了，我們將通過這個平台分享中國故事、中國軍隊故事」。

貼文下方還貼出了一則1分多鐘的共軍宣傳影片，內容包含共軍訓練、執行海外任務、救災等畫面，影片中用英文表示，「和平是人類的共同願望和崇高目標，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量」。

消息傳回中國抖音平台，許多小粉紅紛紛留言開酸，「X是什麼啊？我也想支持一下官方，官方教我怎麼下載」、「官方怎麼翻牆的，穩定嗎？推薦一下」、「X是什麼APP啊？我在我手機的應用商店找不到，怎麼下載登錄，我也要去支持官方」。

而該則X貼文下方也滿滿簡體字留言，「領導什麼時候開放翻牆了，給我滾回牆內」、「官方帳號可以滾回牆內嗎？這裡沒有刪評鍵，台灣獨立日本加油」、「共產黨下台」。

