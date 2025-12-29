中國國防部：以武力打獨促統絕不手軟

中國國防部發言人張曉剛大校。翻攝中國國防部官網



中共解放軍東部戰區週一（29日）對台灣發起「突襲式」演習，環繞台灣周遭。中國國防部夜間發出聲明稱，此次「正義使命-2025」是對外部勢力與台獨的嚴重警告，共軍使用武力「打獨促統絕不手軟」。

夜間9點多，中國國防部發言人張曉剛以「答記者問」方式發出聲明。在聲明中說有記者問，外媒評論此次軍演是針對美國近期大規模對台軍售，中國國防部對此有何評論？

張曉剛說：「此次演習是對台獨分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給台獨分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。」

他說：「我們敦促有關國家放棄『以台制華』幻想，停止在台灣問題上拱火滋事，不要挑戰中方維護自身核心利益的決心意志。」

張曉剛也再度嚴詞抨擊我總統賴清德說：「賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀獨挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。」「中國人民解放軍打獨促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動。」

