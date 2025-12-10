中國國防部「翻牆」開通X 小粉紅狂留簡體字開酸：怎麼不禁言了

中國國防部長董軍。（路透社）

中共近來積極「翻出牆外」經營主流社群，10月間國台辦先是在臉書開辦帳號，本月8日中國國防部更進軍美國社群X，不同於國台辦開設臉書帳號目標群眾鎖定台灣網友，中國國防部X雖以英文經營，仍吸引不少中國網友使用簡體中文公開嘲諷「這裡怎麼不禁言了，微博抖音不是禁的挺歡的嗎」，另也再度掀起「只許州官翻牆，不許百姓使用」討論潮。

中國國台辦今年10月22日於臉書社群開通官方帳號，同時刻意以「繁體中文」經營，針對台灣網友而來，也獲得隆重歡迎，當時湧進大批台灣網友留言問候，不乏中國敏感字詞「習近平」、「于朦朧」、「六四天安門」等測試小編刪文手速，當時一則尋親留言釣出小編回應也引發關注。

中共對外經營社群再接再厲，本月8日由中國國防部進軍馬斯克的社群平台X，這回以「英文」經營，雖然目標群眾不詳，但吸引不少使用簡體中文網友熱烈歡迎，紛紛留言「什麼才是言論自由，你看評論區就知道，快刪號回微博吧」、「翻牆違法，滾回去」、「發現關不了評論，開始叫國內水軍對沖是嗎」。

中國國防部8日開通X帳號，表示這是創造歷史性的一刻，並介紹帳號將以分享中國、中國解放軍故事為主，還附上一支解放軍宣傳影片，昨（9日）則透過發文宣布中俄年度軍事交流計畫，以及中國解放軍遠洋醫療船「絲路方舟號」前進牙買加訪問等宣傳。





