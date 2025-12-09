中國國防部X平台開官方帳號 網友質疑怎麼可以翻牆
（中央社記者呂佳蓉北京9日電）中國國防部8日開通海外社群媒體平台X官方帳號，並以英文發文稱「見證歷史，我們來了」。截至目前有7000多人追蹤該帳號，而第一篇發文有眾多留言是質疑為什麼官方平台可以翻牆。
中國國防部8日開通X官方帳號，第一條推文發布了一則1分10秒的宣傳片，並以英文表示：「見證歷史，我們來了。中華人民共和國國防部的官方帳號今天上線了。在這個平台上，我們將分享關於中國和中國軍隊的故事。」
截至截稿前，該宣傳影片已有9.3萬次觀看，回覆近700條，目前相關數據都在上升中。
回覆這篇貼文的內容堪稱五花八門，有網友留言「為什麼你可以翻牆，你用什麼翻牆軟件（體）的」、「為啥你可以翻牆」、「不是啥時候讓百姓能看到你的帖子」、「中國軍方也翻牆囉！火箭軍好像清洗的勤快！」
當中也有不少支持中國國防部的回應，不過仍有網友留言詢問于朦朧案、六四事件，包含「8964共軍殺了多少市民和學生？」、「去瞭解一下8964」等等。
中國官方媒體北京日報、環球時報等也在自身的X帳號上以英文報導了這一消息。（編輯：廖文綺）1141209
