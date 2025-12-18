中國圍剿高市早苗！矢板明夫酸黔驢技窮後果
[NOWnews今日新聞] 中國急出招外交圍剿高市早苗！矢板明夫揭「黔驢技窮」亂象
日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」說，引發中日關係高度緊張，有日媒披露，中國外交部自11月以來先後召見多個東南亞國家駐中大使、並向訪中的歐洲政要要求，要他們支持中國立場。日本媒體人矢板明夫指出，中國的動作越看越像「病急亂投醫」，顯示出逼人站隊的本質。
矢板明夫17日在臉書發文，最近中國外交部的一連串動作，讓人愈看愈有一種「病急亂投醫」的感覺。北京當局不僅接連把駐京的東南亞各國大使叫去「談話」，要求他們表態支持中方、批評日本，甚至連歐洲國家在進行例行外交協商時，也被反覆要求表態。這種做法，與其說是外交，不如說更像一場焦躁的宣傳戰。
矢板明夫也指出，特別值得注意的是差別對待的態度，中國對東南亞國家採取近乎「呼之即來」的方式，對歐洲則包裝成「實務溝通」，這本身就暴露出北京內心深處的世界觀，對於誰可以被威嚇、誰需要被安撫，一清二楚。問題是，這樣露骨的施壓，真的會換來支持嗎？恐怕只會讓更多國家看清中國「一言不合就逼人站隊」的本質。
矢板明夫也說，這波操作恰恰顯示出中國已經有些黔驢技窮。經濟下行、內部問題叢生，無法在國際規則或道德層面提出具說服力的論述，只好不斷把聲量拉高、姿態做滿，企圖用數量與氣勢掩蓋內容的空洞。這種做法在短期內或許能製造聲勢，但效果必然有限。
他也認為，中國這麼做，反而可能促使日本加速國防與外交戰略的轉向。近來不只是日本，連韓國在內的周邊國家，都開始更公開地討論戰略核武、戰略潛艦等過去相對敏感的議題。東亞與東南亞的安全架構，正在悄悄發生結構性的變化，而推動這個變化的，正是中國自己過於粗暴的行徑。中國現在的做法，與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用。
矢板明夫也向日本、台灣提出建議，更重要的是不論中國怎麼操作，日本都必須持續、冷靜、清楚地向國際社會說明自己的立場，說明防衛政策的合理性，說明「台灣有事」並非挑釁，而是基於區域安全的現實判斷。外交不是比誰嗓門大，而是比誰能長期站得住腳。台灣其實更不該置身事外。這一輪日中關係惡化的核心因素，說穿了就是「日本該不該支持台灣」的問題。如果日本因為台灣而承受來自中國的壓力，台灣卻選擇低調旁觀，那不僅是不現實，也是不負責任的。台灣同樣應該在國際社會上積極發聲，與日本的高市政府形成呼應，用理性、穩定的方式讓世界理解台海和平的重要性。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
保險套要課「避孕稅」中國催生手段網全看傻：月經週期都要問
日本旅遊注意！東京1地區亂丟垃圾將開罰 沒設垃圾桶店家更慘
拼多多造反了？傳高管與中國官員「肢體互毆」數十人遭開除
其他人也在看
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 345
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 207
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122
藍白提案彈劾卓榮泰通過！黃國昌預告「彈劾賴清德」：賴若主張1事就是自打臉
民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今（18）日在立法院司法及法制委員會提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌表示，針對總統賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，被彈劾人賴清德必須列席，此一規定並非去年新國會所制定，到時再來看，賴清德會不會主張立法院職權刑事法違憲。立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 74
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 58
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 9
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 15
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 10 小時前 ・ 3
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13
被「寶貝女兒」嚇到了！王世堅伏地挺身 臉撞傷貼OK蹦｜#鏡新聞
民進黨立委王世堅，12月17日到立法院質詢時被發現臉部貼著OK蹦，他笑說是自己在做伏地挺身時，被愛貓嚇到，不小心撞到受傷。不過黨內台北市選戰，除了前秘書長林右昌即將出席演講活動，被認為是為了選舉暖身，而吳怡農也再拋政見，強調選舉不收企業捐款，對此王世堅表達尊重。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo奇摩（國際通） ・ 8 小時前 ・ 14
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 5