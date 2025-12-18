中國圍剿高市早苗！矢板明夫酸黔驢技窮後果

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國急出招外交圍剿高市早苗！矢板明夫揭「黔驢技窮」亂象

日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」說，引發中日關係高度緊張，有日媒披露，中國外交部自11月以來先後召見多個東南亞國家駐中大使、並向訪中的歐洲政要要求，要他們支持中國立場。日本媒體人矢板明夫指出，中國的動作越看越像「病急亂投醫」，顯示出逼人站隊的本質。

矢板明夫17日在臉書發文，最近中國外交部的一連串動作，讓人愈看愈有一種「病急亂投醫」的感覺。北京當局不僅接連把駐京的東南亞各國大使叫去「談話」，要求他們表態支持中方、批評日本，甚至連歐洲國家在進行例行外交協商時，也被反覆要求表態。這種做法，與其說是外交，不如說更像一場焦躁的宣傳戰。

廣告 廣告

矢板明夫也指出，特別值得注意的是差別對待的態度，中國對東南亞國家採取近乎「呼之即來」的方式，對歐洲則包裝成「實務溝通」，這本身就暴露出北京內心深處的世界觀，對於誰可以被威嚇、誰需要被安撫，一清二楚。問題是，這樣露骨的施壓，真的會換來支持嗎？恐怕只會讓更多國家看清中國「一言不合就逼人站隊」的本質。

矢板明夫也說，這波操作恰恰顯示出中國已經有些黔驢技窮。經濟下行、內部問題叢生，無法在國際規則或道德層面提出具說服力的論述，只好不斷把聲量拉高、姿態做滿，企圖用數量與氣勢掩蓋內容的空洞。這種做法在短期內或許能製造聲勢，但效果必然有限。

他也認為，中國這麼做，反而可能促使日本加速國防與外交戰略的轉向。近來不只是日本，連韓國在內的周邊國家，都開始更公開地討論戰略核武、戰略潛艦等過去相對敏感的議題。東亞與東南亞的安全架構，正在悄悄發生結構性的變化，而推動這個變化的，正是中國自己過於粗暴的行徑。中國現在的做法，與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用。

矢板明夫也向日本、台灣提出建議，更重要的是不論中國怎麼操作，日本都必須持續、冷靜、清楚地向國際社會說明自己的立場，說明防衛政策的合理性，說明「台灣有事」並非挑釁，而是基於區域安全的現實判斷。外交不是比誰嗓門大，而是比誰能長期站得住腳。台灣其實更不該置身事外。這一輪日中關係惡化的核心因素，說穿了就是「日本該不該支持台灣」的問題。如果日本因為台灣而承受來自中國的壓力，台灣卻選擇低調旁觀，那不僅是不現實，也是不負責任的。台灣同樣應該在國際社會上積極發聲，與日本的高市政府形成呼應，用理性、穩定的方式讓世界理解台海和平的重要性。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

保險套要課「避孕稅」中國催生手段網全看傻：月經週期都要問

日本旅遊注意！東京1地區亂丟垃圾將開罰 沒設垃圾桶店家更慘

拼多多造反了？傳高管與中國官員「肢體互毆」數十人遭開除