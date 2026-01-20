中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區去年12月實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。

橋頭地檢署表示，橋頭地檢署陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於115年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人，訊畢認記者林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押林宸佑及現退役軍人 5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

廣告 廣告

《鏡週刊》報導直指，林宸佑非常大膽，是用自己的帳戶將金錢匯款給現役軍人，且檢調發現，林宸佑吸收的軍人竟然包括國軍火箭飛彈連志願役士官，想要獲得的新型火箭的機密資料。該名士官出身飛彈部隊，負責操作對美軍購的新型火箭和戰術飛彈。

該款火箭射程達到300公里，目前首批已經部署完畢，射程範圍可達中國解放軍位在沿海福州、廈門、泉州的海、陸、空基地。中國去年12月突然進行圍台軍演，當時就針對了該款火箭系統進行操演。

且檢調發現，林宸佑吸收軍人的累積金額恐怕超過上百萬元，且還發現大量的「泰達幣」，調查局與洗錢防制處研判，背後資金可能來自中國，除了用來買通國軍外，還有給予林宸佑的報酬。

針對此案，國防部17日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

林宸佑去年早被鎖定！住台北「栽在高雄橋檢」原因曝

主播林宸佑遭收押！帳戶驚見百萬金流+泰達幣 疑收買士官洩國安機密

卓榮泰：絕大多數媒體工作者忠於國家 深深感激

洪浦釗觀點》披著第四權的滲透：一場台灣不能再忽視的國安警訊

