中國圍台軍演今實彈射擊 台人反應淡定

▲中國展開「正義使命-2025」圍台軍演，解放軍表示，今日將進行為期10小時的環台實彈演練。圖為田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨（29日）至今（30日）接連展開「正義使命-2025」圍台軍演，解放軍表示，今日將進行為期10小時的環台實彈演練，並在台灣南北兩端海域「模擬打擊、一體封控」。雖然中國挑釁意味濃厚，但有外媒採訪台灣民眾的反應，更發現台灣股市照樣大漲。

根據路透社報導，中國解放軍在30日啟動了為期10小時的實彈演習，此次演習旨在模擬衝突發生時，迅速切斷台灣與外界支援的聯繫。

中國解放軍東部戰區表示，演習將在環繞台灣的五個地點之海空域進行，持續到下午6點，旨在展示中國軍隊「毫不猶豫地打擊分裂、促進統一」的決心。

中國海事局週一（29日）進一步劃定了兩個實彈射擊區，使得這場名為「正義使命-2025」的演習，在總覆蓋範圍及靠近台灣的程度上，均創下迄今為止的最大規模。

軍事背景與地緣政治緊張

此次軍演是在美國11天前宣布向台灣出售111億美元創紀錄軍售案後展開，當時引發中國國防部強烈不滿，並警告軍方將採取「有力措施」回應。

分析人士指出，這是自2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來，中國舉行的第六輪重大軍演。演習意在模擬迅速包圍台灣，以摧毀其武器庫存，並阻斷來自日本或附近美軍基地的補給。

台灣方面的回應

一名匿名台灣高層安全官員表示：「這是對國際局勢的公然挑釁。作為全球最關鍵的海運航道之一，他們正試圖根據自己的議程重塑國際秩序。」

該官員表示，台北正密切監控中國在30日的演習中是否會採取「進一步挑釁」，包括像2022年軍演那樣讓飛彈飛越台灣上空。官員補充說，中國正試圖透過各種極限施壓手段，在確立對整個島鏈的主導權方面取得進展。

前線軍事動態

中國軍方表示，30日已出動驅逐艦、轟炸機等兵力，進行海上突擊、防空及反潛作戰演練，以「檢驗海空力量聯合封控能力」。

報導引述台灣國防部資料指出，昨日共有89架次中國軍機、14艘軍艦及14艘海警船在台灣周邊活動，另在西太平洋還發現4艘軍艦。

相關單位指出，部分中國船艦在「鄰接區」附近，與台灣艦艇發生對峙。

台灣軍方表示，正對解放軍軍演保持高度警戒，並準備進行「快速反應演練」，以防演習突然轉變為實質攻擊。

民眾反應與市場表現

儘管軍事氣氛緊張，台灣股市週一為受到演習影響，終場收漲0.9%。

一名居住在台北的31歲教師接受路透社採訪表示：「我認為這些演習只是為了嚇唬我們。類似的演習以前也發生過……政治方面的事只能交由台灣現任政府處理，看他們選擇如何應對。」

