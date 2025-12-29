即時中心／潘柏廷報導

中國解放軍東部戰區今（29）日，突宣布無預警對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽等5區域，消息一出受到外界高度關注。對此，國防部情次室次長、中將謝日升下午在記者會說明，截至今天下午3時，中共海軍兵力為共艦14艘、海警船14艘，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘，而空中的兵力截至下午3時，掌握主輔機、無人機共89架次，其中有67架次進入我方應變區。

國防部情次室次長、中將謝日升，今日下午出席國防部記者會說明，針對今天東部戰區海域對台針對性軍演進行時序整理報告，第一時間點是今天早上7時30分，東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施「對台針對性軍演」。

廣告 廣告

謝日升指出，原先東部戰區公布新聞稿劃設5個聯合演訓區，對台灣執行宣稱海空戰備警詢，奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體攝阻等演練科目。

他提到，今天上午8時18分左右，中共海事局也發布公告從明天早上8時到明天下午6時，除台海周邊5區域外，另外增加第六第七區域禁止船舶進入；中共北京國際航行公告室，也發布飛航公告，明天早上8時到明天下午6時，在台北飛航情報區共7處危險區域，限制高度則從地表到無限高。

謝日升也講，今早掌握東部海域增加1演訓區域，而在中午12時20分左右，海警局發布將編組艦船在台海周邊，以及馬祖烏坵附近海域展開綜合執法巡查。

他強調，截至今天下午3時，國防部掌握中共海軍兵力，中共海軍兵力為共艦14艘、海警船14艘，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘，而空中的兵力截至下午3時，掌握主輔機、無人機共89架次，其中有67架次進入我方應變區。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。









原文出處：快新聞／中國圍台軍演太囂張！國防部偵獲艦船共28艘、89軍機擾台

更多民視新聞報導

鄭麗文批民進黨衝百度熱搜！中網反酸國民黨：爛泥

中共又搞圍台軍演恫嚇 卓揆怒批：附和九二共識將自取其辱

防堵中國圍台軍演！海鋒大隊出動 雄風飛彈車搭載反艦飛彈就定位

