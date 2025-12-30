即時中心／廖予瑄報導

中國人民解放軍東部戰區昨（29）日宣布將進行「正義使命-2025」圍台軍事演習，並在今（30）日進行實彈射擊，受到國際高度關注。對此，國防部下午也召開臨時記者會說明，國軍今日上午9時到下午1時，偵獲中方朝台灣射擊多達27枚多管火箭；另外，截至今日下午3時止，偵獲71架次中國軍機、13艘中國軍艦，其中有35架軍機逾越中線、11艘軍艦進入24海浬。

國防部情報參謀次長室次長謝日升指出，中國自昨日起在台海周邊，對台進行針對性軍演。昨日上午7時30分，中國解放軍東部戰區聲稱在台灣海、空域周邊實施軍演；而中方海事局也公告，已在今早8時到下午6時，於台灣周邊開設7個演訓區。

謝日升表示，昨日國軍偵獲中國軍機130架次，其中有90架次逾越海峽中線，進入北部、中部、西南、東部空域；至於中國軍艦則有14艘次，其中有11艘次進入24海浬；而海警船則有15艘，其中8艘進入24海浬；另外在西太平洋有兩棲攻擊艦，編隊大概是4艘。





快新聞／中國圍台軍演實彈射擊！國軍偵獲27枚多管火箭「朝台灣南北發射」

中國自昨日起在台海周邊，對台進行針對性軍演。（圖／民視新聞）





另外，謝日升也說，中國解放軍宣布，今日上午8時下午6時在台灣海空域進行實彈射擊；此外，解放軍同時也宣布，已編組海、空軍兵力，在台灣南、北2端相關海域實兵演習，謝日升直指，國軍在上午9時到下午1時，偵獲中國福建省平潭及石獅向基隆北邊、台南及高雄以西的位置，射擊多管火箭，「根據資料統計，有27枚之多。」

「截至今日下午3點鐘，我們所偵獲的中國軍機一共是71架次，其中有35架次逾越中線，進入台灣北部、中部、西南空域」，另外，謝日升指出，中國軍艦的部分有13艘，其中有11艘軍艦進入24海浬；公船則有15艘，分別是11艘海警船及4艘公務船，包含外離島，其中有8艘船進入24海浬。此外，西太平洋的兵力則是維持部署狀態。

謝日升提到，今日國軍掌握到解放軍射擊了2波次的多管火箭，共27枚，他強調，這次中國的針對性軍演，不僅僅是恫嚇台灣，也嚴重影響到國際的航安，「根據交通部民航局公布的資料，今天過境飛航情報區受影響班次是941架次」，謝指，由此可見，民航局勢必要對經過操演空域的國際航班進行必要性、預防性的調整；此外，還有一定數量的商船跟漁船處於演習區內。

