中國圍台軍演實彈射擊 國防部17：30召開記者會說明

中國人民解放軍東部戰區，昨（29）日突然宣布要進行「正義使命-2025」圍台軍演，今（30）日更在軍演中增設實彈射擊，受到國際高度關注。稍早獲最新消息，國防部將在下午5時30分召開記者會，以「國軍針對中共實彈軍演應處作為」做出說明。

中國解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅昨日突然宣布，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅宣稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

同時東部戰區也宣布，今日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。並強調為了安全，在演習期間有關船隻和飛行器不要進入演習海空域。

國防部今日上午公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨日上午6時至今日上午6時，共偵獲130架次軍機擾台，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域；另有中國軍艦14艘、公務船8艘持續在台海周邊活動，其中也偵獲1枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

