中國圍台軍演涉認知戰！日前防衛副大臣示警

▲日本前防衛副大臣中山泰秀，29日在網路上發文，談及此次中國軍演對日本的影響與企圖。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨（29日）至今（30日）接連展開「正義使命-2025」圍台軍演，雖然恫嚇台灣意味濃厚，但鄰近的日本也同樣備感威脅，日本前防衛副大臣中山泰秀29日在社群平台發文，警告中國這次行動不是單純的軍事演訓，而是帶有明確政治與心理訊息的操作，意在影響甚至撕裂日本社會。

中山泰秀在X平台上發文，對於解放軍公開在台灣週邊軍演表達擔憂，此舉雖然被北京稱為「對台獨勢力和外部干涉的警告」，但他認為這不僅僅是一次簡單的軍事演習，而是也想在日本內部製造不安，進而分化輿論、動搖政治判斷。

廣告 廣告

中山泰秀指出，諸如「只要日本發言就會引發危險」、「日本的發言導致局勢惡化」這類言論，已經開始出現在日文社群媒體上，而這正是結合軍事行動與資訊操作的「資訊戰」、「認知戰」一環，即使貼文是以日文發布、帳號主人表面看來是日本人，也不能排除實際上是外國勢力操作的可能性。

中山泰秀直言，問題不在於日本，日本首相高市早苗在國會問詢時，有關「台灣危機可能威脅日本生存」的言論，在他看來完全合情合理，反觀中共試圖透過軍事威嚇及政治壓力，干預他國民主決策，範圍已非僅限於台灣海峽，而是所有民主國家都必須面對的結構性挑戰。

中山泰秀呼籲，日本也須保持冷靜，並強調日本不是一個會因外國威嚇或政治施壓，就動搖自身判斷的國家，國內政治討論應由日本國民、基於自身意志與責任來決定，這才是民主國家應有的樣貌，也是日本應該承擔的國際責任。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不准談台灣有事！中國圍台軍演抗高市早苗 日學者揭反應激烈原因

對高市早苗「台灣有事」制衡！中國圍台軍演 日媒：為牽制日本

不只劍指台灣！中國圍台軍演 小笠原欣幸：對台日合作發出警告