中國圍台軍演涵蓋航路多 航旅達人：往南航班影響較大

中國的圍台軍演，這次畫出七個區域，範圍包括 台灣本島以及離島地區，通往包括東南亞在內的各國航路 都受到影響，航旅達人分析，相較之下，往南的航班影響會比較大，預估明(30)日軍演期間，旅客可能會面臨一到兩小時不等的延誤。 交通部統計國際航班受影響的旅客，人數超過10萬人，國內航班受影響旅客也有6000人。交通部嚴厲譴責中國的行為粗暴及挑釁。

密密麻麻的航路圖上，框出七個區域，這些正是這次，中國軍演將影響的範圍，預計從明(30)日上午8點，一路持續10個小時，全台多個機場，飛往各國的航班，恐怕都會受到影響，有航旅達人整理，像是往 北亞通往日韓的航路 ， 大部分被擋住 ，而通往馬祖金門的航路，也可能受影響，阻斷往返離島的交通，飛往港澳東南亞相關航班，軍演時可能得繞道飛行，而東部的主要航路，也涵蓋在中國軍演範圍中。

航旅達人傑西大叔說：「影響的部份是全面性的，但如果說要做一個比較的話，往南的航班(影響)，會比往北的航班來得大一點點，因為往東北亞還有一條航路，不用繞太多路，而韓國的航班，也比較少一點點。」

中國先前也曾有過類似的軍演行動， 2022年時畫出六個軍演區域 ， 但對比這回總計七個區域 ， 阻擋的航路更多 ， 交通部統計30日 ， 從早上8點到下午6點 ， 表定的國際航班合計約857架 ， 受影響旅客超過10萬人 ，而國內線金門取消68架次， 馬祖取消16架次受影響旅客約6000人。

航旅達人傑西大叔說：「從2022年類似規模的軍演來看，可以預期航班，明天可能會出現60到120分鐘不等的延誤，部分航班可能延誤會超過兩個小時以上。」

針對中國宣布軍演 ， 交通部表示嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為 ， 而民航局針對國際航班離到場及過境 ， 將使用航管引導方式 ， 避開危險區或發布替代航路來因應 ， 航管單位將視明日演習實際狀況 ， 適時啟動「流量管制」 ， 金馬因航路完全受阻已經協調航空公司 ， 演習結束後以加班機因應。

