中國圍台軍演涵蓋航路多 航旅達人：往南航班影響較大

台北市 / 綜合報導

中國的圍台軍演，這次畫出7個區域，範圍包括台灣本島以及離島地區，通往包括東南亞在內的各國航路都受到影響，航旅達人分析，相較之下，往南的航班影響會比較大，預估今(30)日軍演期間，旅客可能會面臨1到2小時不等的延誤。交通部統計國際航班受影響的旅客，人數超過10萬人，國內航班受影響旅客也有6千人。交通部嚴厲譴責中國的粗暴及挑釁行為。

密密麻麻的航路圖上，框出7個區域，這些正是這次，中國軍演將影響的範圍，預計從30日上午8點，一路持續10個小時，全台多個機場，飛往各國的航班，恐怕都會受到影響。

有航旅達人整理，像是往北亞通往日韓的航路，大部分被擋住，而通往馬祖金門的航路，也可能受影響，阻斷往返離島的交通，飛往港澳東南亞相關航班，軍演時可能得繞道飛行，而東部的主要航路，也涵蓋在中國軍演範圍中。

航旅達人傑西大叔說：「影響的部份是全面性的，但如果說要做比較的話，往南的航班(影響)，會比往北的航班來的大一點點，因為往東北亞，還有一條航路不用繞太多路，而韓國的航班也比較少一點點。」

中國先前，也曾有過類似的軍演行動，2022年時畫出6個軍演區域，但對比這回總計7個區域，阻擋的航路更多，而交通部統計，30日從早上8點到下午6點，表定的國際航班合計約857架，受影響旅客超過10萬人，而國內線金門取消68架次，馬祖取消16架次，受影響旅客約6千人。

航旅達人傑西大叔說：「2022年類似規模的軍演來看，可以預期航班明天可能會出現，60到120分鐘不等的延誤，部分航班可能，延誤會超過2個小時以上。」

針對中國宣布軍演，交通部表示，嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為，而民航局針對國際航班，離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區，或發布替代航路來因應，航管單位將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」，金馬因航路完全受阻，已經協調航空公司，在演習結束後以加班機因應。

