中國圍台軍演玩衝浪？氣象圖攤開「全變巨浪」畫面網驚：眾神護台灣

生活中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區29日突然宣布展開代號為「正義使命－2025」的圍台實彈軍事演習，演訓內容包括海空戰備警巡、爭奪綜合制權、要港要域封鎖及外線立體懾阻等項目。東部戰區也預告，30日則進入實彈射擊階段，自上午8時至傍晚6時，劃設5處海空域列為封鎖區。針對中國再度展開圍台軍演，有台灣網友彙整中央氣象署公開資料，製作台灣周邊海象示意圖，並標示出此次解放軍劃設的5處演習海域。圖中顯示，相關區域多落在強風巨浪範圍，海象條件相當嚴峻。該圖在社群平台曝光後引發討論，不少網友形容「眾神護台灣」。

廣告 廣告

中國圍台軍演玩衝浪？氣象圖攤開「5區全變強風巨浪」震撼畫面網看驚：眾神護台灣

中國解放軍東部戰區29日突然宣布展開代號為「正義使命－2025」的圍台實彈軍事演習，劃設5處海空域列為封鎖區。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區、微博）





中國解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校29日對外表示，東部戰區自12月29日起，整合陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣本島北部、西南、東南與台灣以東等五處海空域，展開軍事演習。針對近期中國再度圍台軍演，有台灣網友彙整中央氣象署公開資料，製作台灣周邊海象示意圖，並標示出中國解放軍此次劃設的5處演習海域。從圖中可見，多數區域正處於強風巨浪範圍，浪高普遍落在3至5公尺，部分海域陣風甚至達9至10級，整體海象條件相當嚴峻。

中國圍台軍演玩衝浪？氣象圖攤開「5區全變強風巨浪」震撼畫面網看驚：眾神護台灣

根據中央氣象署30日發布的近海漁業氣象預報，台灣周邊多處海域自30日起至明年1月3日深夜24時，普遍受到東北季風影響，風力多達6至7級、陣風可達9至10級，浪高普遍落在3至5公尺。（圖／翻攝自中央氣象署）





圖片在社群平台曝光後引發熱烈討論，不少網友直呼「一圈都是大浪」、「海象比演習還兇」、「真的天佑台灣」、「祈求各界力量團結讓明日台海周圍卷大浪，刮大風，讓他們知道台灣不只有護國神山，還有海神」、「希望媽祖保佑我國台灣國軍，讓對岸中國翻船吧！」、「打開windy 覺得嗯～中共是要挑戰東北季風嗎？ 」、「眾神護台灣，媽祖婆海神保佑」、「共軍們要玩衝浪嗎」。



事實上，根據中央氣象署30日發布的近海漁業氣象預報，台灣周邊多處海域自30日起至明年1月3日深夜24時，普遍受到東北季風影響，風力多達6至7級、陣風可達9至10級，浪高普遍落在3至5公尺，部分時段甚至達「巨浪」等級。包括釣魚台海面、彭佳嶼基隆海面、宜蘭蘇澳、新竹至鹿港、澎湖及西南沿海一帶，海象條件皆不理想。氣象署資料顯示，未來數日北部、東半部與西部沿海風浪仍將持續偏強，整體海況嚴峻，也與網友自製示意圖所呈現的狀況相符。相關討論仍在網路上持續延燒。

















原文出處：中國圍台軍演玩衝浪？氣象圖攤開「5區全變強風巨浪」震撼畫面網看驚：眾神護台灣

更多民視新聞報導

怕懲處？昔9藝人轉發圍台軍演「今年0人跟進」！歐陽娜娜突官宣1事

定居中國8個月…歐陽妮妮突回台「辦大事」！歐陽娜娜神隱原因曝

中國圍台軍演…律師驚：舔共內鬼現形！1原因點名「這兩人」遭雙殺

