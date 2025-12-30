即時中心／張英傑報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日突然宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演。對此，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今（30）日在社群平台發文指出，中共軍演的目的，未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。





羅文嘉比喻，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。



他進一步批評，將軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。



羅文嘉指出，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成，只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全的「錯誤心態」。



最後，他強調，這不是反戰，而是在替侵略降低成本；當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次的翻牆，只會更快、更狠。





原文出處：快新聞／中國圍台軍演被說成「嘴秋」 羅文嘉痛批：責任倒置

