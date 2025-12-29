中國圍台軍演！國台辦瞎喊「正義之舉」：絕非針對廣大台灣同胞

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人陳斌華，稱軍演「絕非針對廣大台灣同胞」（圖／翻攝自國台辦臉書）

中國持續對台灣文攻武嚇，解放軍東部戰區今（29）日起無預警實施「正義使命－2025」圍台軍演，還將在30日進行實彈射擊。不過，國台辦發言人陳斌華堅稱，有關軍事行動「絕非針對廣大台灣同胞」，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

對於中國實施軍演，陳斌華聲稱，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。他批評，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，對於任何「台獨」分裂行徑，決不容許、決不姑息，必將痛擊。

陳斌華還扯，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流」。他聲稱，「祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

陳斌華還說，兩岸同胞是一家人，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，「絕非針對廣大台灣同胞」。

陳斌華又稱，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，「同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來」。

