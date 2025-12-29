中國圍台軍演！國防部曝解放軍部署：出動103架次軍機艦、14艘海警船

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區今（29）日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演。國防部今天下午緊急召開記者會說明，情次室次長謝日升中將指出，截止下午三點，掌握到台灣周邊共軍海空軍兵力，海軍包括共軍艦船14艘、海警船14艘，主、輔戰機以及無人機一共89架次，其中有67架次進入應變區。

國防部今天下午舉行記者會說明「國軍針對中共實彈軍演應處作為」。謝日升表示，解放軍東部戰區從事對台針對性軍演，第一時間點是今天7點半聲稱在台灣週邊海空域實施軍演，原先公告劃設五個演訓區，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權，之後又增加第六、第七演訓區禁止船舶進入。

謝日升指出，中共北京國際航行通告室也發布飛航通告，公告明天上午八點到下午六點，台北飛航情報區一共7處執行危險區域，「限制高度從地表到無限高」，今天早上同步掌握，共軍今天早上在東部海域又增加一個演訓區域，今天中午12點20分中共海警局發布編組艦船在台海周邊，以及馬祖、烏坵附近海域綜合執法巡查。

謝日升說明，截止下午三點，掌握到台灣周邊共軍海空軍兵力，海軍包括共軍艦船14艘、海警船14艘，其中包含4艘在外離島，此外還有兩棲攻擊艦兵力。空中部分，今天下午3點鐘掌握，主、輔戰機以及無人機一共89架次，其中有67架次進入應變區。不過，目前為止，國防部掌握，中國3艘航空母艦並沒有參加這次針對性軍演。

國防部情次室次長謝日升中將（圖／翻攝畫面）

海巡署副署長謝慶欽也說明，中國發布軍演後，今天早上七點半同步偵獲4艘海警船，航經我北部、東部海域，目前增加到14艘海警船，包含侵擾馬祖、金門烏坵以及東沙外離島，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，周密部署14艘艦船艇1對1併航監控、強勢驅離，並派遣後續待命艦艇支援，同步成立應變中心，也偕同國防部對應監控，籲請國人放心。

謝慶欽強調，中國以軍事演訓恫嚇施壓已對印太和平穩定造成衝擊，嚴重影響我國海域船舶航行安全，以及漁民作業權益，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽（圖／翻攝畫面）

謝慶欽也說明，目前掌握中國海警船14艘在台海周邊海域，包括馬祖、金門烏坵、東沙海域「都在我們限制水域線上」，距離領海24海浬貼著線上航行，海巡艦艇1對1併航監控強勢驅離，用廣播、無線電、造浪、操船技巧用手段逼迫往外航行，目前還在進行中，目前沒有靠近港口的部分。

謝慶欽強調，一定會保持航道安全跟順暢，昨天偵獲到兩艘海警船在東部海域異常停留就有警覺，今天第一時間七點半就把艦艇部署完畢，待命艦艇也在，都在掌握中。

