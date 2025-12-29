中國圍台軍演 小笠原欣幸：警告台日合作

▲中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣周邊舉行圍台演習。圖為中共解放軍在9月3日舉行閱兵儀式。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。日本學者小笠原欣幸表示，儘管中國聲稱目的是「警告台獨」，但時機點來看，也包含對「日台合作」的警告。

中國解放軍東部戰區29日宣布，從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習，還發布主題海報「正義之盾、破限除妄」。

廣告 廣告

東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

長期觀察我國政治局勢的日本政治學者、現任清大榮譽講座教授小笠原欣幸表示，中國宣布在台灣周邊舉行軍演，目的雖一如既往地聲稱是「警告台獨與外部勢力」，但由於時機點緊接在高市早苗發言之後，因此其中應包含對「日台合作」的警告意味。

小笠原欣幸指出，演習動員了陸海空與火箭軍，旨在檢驗奪取綜合制壓權的實戰能力。預期將會有大量軍艦與軍機以包圍台灣的形式展開，進行封鎖重要港口、阻止外部勢力援助的實戰訓練。

小笠原欣幸表示，台灣情報機關早在12月上旬、即高市早苗發言過後，就已掌握中國將進行軍事演習的情報，因此此次行動仍在預期之內。演習時機延後，可能是因中國軍方忙於其他事務，導致準備工作延宕。

小笠原欣幸強調，中國的行動無異於向世人宣告，其行為已對台灣海峽及東亞的和平穩定構成重大威脅。「在一般社會中，持械威脅他人是犯罪行為。對此應表達強烈的抗議。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

圍台軍演鏈條「越勒越緊」！中國軍事家：變的是代號、不是意志

圍台「正義使命-2025」軍演 中官媒嗆：軍購在銅牆鐵壁前都枉然

劍指台灣！解放軍東部戰區展開「正義使命-2025」演習