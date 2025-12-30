中國圍台軍演…川普、IPAC發聲了 外交部：台海和平穩定是國際共識

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍無預警實施圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。美國總統川普坦言，中國國家主席習近平沒有告訴他，但他並不擔心。對此，外交部強調，維持台海的和平穩定，已經是國際上的高度共識，中國軍事威脅以及灰色地帶騷擾等行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，而且一再挑戰聯合國憲章裡不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序以及區域上的現狀。

外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君今天主持例行記者會，被問到，對於川普表示不擔心中國演習有何看法？是否也會訴諸國際一起來支持台灣？陳怡君指出，外交部強調，維持台海的和平穩定，已經是國際上的高度共識，而且也符合各方共同的重要利益。

陳怡君表示，中國近期仍然在印太地區的周邊海空域，接連透過演習以及軍機艦等實施各種威脅，中國軍事威脅以及灰色地帶騷擾等行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，而且一再挑戰聯合國憲章裡不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序以及區域上的現狀。

陳怡君強調，台灣作為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續呼籲並且繼續與理念相近的國家齊心合作，共同維護全球及區域的和平穩定和繁榮發展。事實上，台灣向來與理念相近國家保持密切的聯繫，特別是美、日、歐盟和 G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分的通暢。

外交部歐洲司長黃鈞耀也提及，外交部注及「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在 12 月 30 日發布聲明，譴責中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。這不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸和平，更威脅印太和平與全球繁榮。

對於 IPAC 持續以具體行動為台發聲，並向國際社會強調台海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定。外交部重申，維護台海現狀已是國際共識，並符合各方重要利益，但中國仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

外交部強調，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

