中國圍台軍演⋯律師驚：舔共內鬼現形！1原因點名「這兩人」遭雙殺

中國人民解放軍東部戰區今（29日）突宣布，自12月29日起展開代號為「正義使命－2025」的圍台實彈軍演，演練項目涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖以及外線立體懾阻等。官方指出，明（30日）將進入實彈演習階段，自上午8時至晚間6時，5大指定海空域將列為封鎖區。對此，律師黃帝穎指出，中共此次軍事演習猶如一面「照妖鏡」，讓檢討被害人的「舔共內鬼」現形；在政治層面上，相關發展也對國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安形成雙重衝擊。

律師黃帝穎提到在政治層面上，對國民黨主席鄭麗文形同政治雙殺。（圖／民視新聞）





律師黃帝穎在社群平台發文指出，中共突襲式軍演不僅衝擊台灣漁民與商務運輸利益，更對國家安全構成重大威脅。他形容，中共軍演「宛如照妖鏡」，讓檢討被害人的「舔共內鬼」現形，在政治層面上，更對國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安形成「雙重打擊」。黃帝穎提到，面對中共軍演行動，鄭麗文受訪時卻將矛頭指向民進黨，指稱錯誤的兩岸政策將台灣推向兵凶戰危，甚至直言「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」。黃帝穎認為，相關說法形同對加害者中共卑躬屈膝，完全迎合「檢討被害人」的論述立場，也讓所謂的親中態度無所遁形。





黃帝穎也點名台北市長蔣萬安，指出蔣市長昨（28日）才赴中國出席雙城論壇，解放軍隨即於隔日宣布突襲軍演，形同「當場打臉」。（圖／民視新聞）





此外，黃帝穎也點名台北市長蔣萬安，指出蔣市長昨（28日）才赴中國出席雙城論壇，解放軍隨即於隔日宣布突襲軍演，形同「當場打臉」。他直言，國民黨長期宣稱秉持「一中框架下溝通能帶來和平」，如今卻被現實行動戳破，顯示相關說法不過是話術。黃帝穎強調，蔣萬安高調赴中參與雙城論壇，試圖以溝通換取和平，但面對「說翻臉就翻臉」的獨裁中共，軍演突襲行動已清楚顯示，所謂善意溝通並未換來任何實質保障。





針對中國解放軍今（29日）突宣布在台灣周邊海域展開代號「正義使命－2025」的軍事演習，並預告明（30日）將進行實彈射擊，台北市長蔣萬安今日受訪時作出回應。他表示，任何可能升高區域緊張、引發衝突的行為，都應受到嚴厲譴責。蔣萬安強調，自己立場一向明確且一致，主張「要對話、不要對峙」，希望兩岸關係朝向和平與繁榮發展，而非陷入對立與動盪。









