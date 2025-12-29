中國圍台軍演！海巡署立即偵獲4艘海警船：全力捍衛國家主權

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

中國持續對台文攻武嚇，解放軍東部戰區今（29）日又突然宣布，實施「正義使命－2025」圍台軍演，30日8時至18時還要在台灣周邊5個海域和空域進行實彈射擊。對此，海巡署表示，第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

廣告 廣告

解放軍東部戰區今天突然宣布，今起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

對此，海巡署表示，今天第一時間即偵獲4艘海警船航近我北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，請國人放心。

海巡署指出，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對我國海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，海巡署將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

更多三立新聞網報導

央視稱台人走私「誤損電纜」還發通緝懸賞 海巡署駁斥：推卸違法行為

台中2線2星警赴伸港釣魚不慎落水 海空漏夜搜救仍傳噩耗 蚵農尋獲遺體

網路直播掩護毒品交易！偽裝洗衣精走私 海巡西濱狂飆178KM追緝毒犯

把平凡做到不平凡 海委會表揚模範及績優人員

