中國圍台軍演！綠立院黨團嗆「企圖昭然若揭」：武力行為得不到國際支持

記者楊士誼／台北報導

中國展開「正義使命2025」軍演，今（30）日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，中共軍演非常臨時，已經違反世界民航組織的要求，而突然發布針對其他國家封鎖式的軍演，不但讓中國的企圖昭然若揭，也讓國際感受到中國的不友善與不尊重，不會得到國際支持。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，中共軍演非常臨時，且違反世界民航組織的要求。他表示，民航班機有固定班次，如有排定的軍演都可以安排，他的故鄉屏東經常也有軍隊對海射擊，但會在一定時間前公告讓船隻避開。鍾佳濱強調，任何國家從事軍演、強化國防安全是必要的，但突然發布針對其他國家用封鎖式的軍眼，不但讓中國企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家相當不友善與對他人的不尊重，這樣的武力行為不會得到國際支持。

另對於國防預算，鍾佳濱則指出，從蔡英文到賴清德兩任總統，對於國軍官兵都非常重視，現任國防部長顧立雄還被笑稱「福利雄」，表示他對國軍待遇的提升非常重視。他認為，部隊能否保衛國家靠的是軍人和武器是否精良，不是靠薪水，「僱傭兵才是看酬勞打仗」。他也肯定國軍保衛國家的付出，也該盡力維持、提升其合理待遇，但今天問題在於，軍備能否在中國不斷挑釁與封鎖下防衛國家安全。

鍾佳濱也強調，國家給予軍人充足待遇還有精良的武器，能夠適度回應威脅才是必要的，他也呼籲在野黨，今天的程序委員會上不要再擋軍購、國防預算，尤其不要再擋下能夠強化國防的特別條例。

