中國圍台軍演，美日會介入？學者曝北京灰色壓力測試「這3點」：已達成部分目的

​​中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東五處展開圍島軍演，引發外界高度關注台海局勢。對此，旅美教授翁履中在臉書發文分析，中國此次圍台軍演比較像是一場壓力測試，主要是為了看這3件事情，如果不用開戰，就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就已經達成一部分目的。​



翁履中表示，相信絕大多數台灣人都不會支持北京用大規模軍演在台海周邊「發訊息」。這樣的動作不只讓緊張升高、增加擦槍走火的風險，也會直接影響航班、旅遊、經濟與大家的日常生活。但也要很務實地承認：不論是一般民眾在社群媒體上表達憤怒，還是政治人物在鏡頭前高聲譴責，對北京要不要軍演、要演多大，其實影響有限。北京在意的是：想對美日傳遞什麼訊號、想在區域塑造什麼節奏、想測試台灣和國際社會的反應，而不是台北誰罵得比較大聲。理解這件事情，才不會讓我們把力氣花錯地方。

廣告 廣告

翁履中直言，面對軍演，台灣其實很容易掉入兩個極端。一種是被情緒帶著走，有人把每一次軍演都當成「戰爭快來了」，陷入恐慌；另一種則是完全不在乎，認為北京實力不足，演習都是演給外人看的，只是在嚇唬人。兩種反應看起來相反，本質上都一樣：不是在分析，而是在用情緒解讀局勢。

中國軍演並非打仗訊號？ 翁履中：更像 升級版灰色地帶壓力測試 ​

翁履中解讀，中國這一類演習並不是「明天就要打仗」的訊號，更像是一種「升級版灰色地帶壓力」。​大規模集結、模擬封鎖、干擾航路、實彈示警，看的是三件事：台灣軍方的反應節奏、社會的心理承受度、以及美日願不願意以及能不能快速介入。換句話說，這比較像是一場壓力測試：如果不用開戰，就能讓台灣疲憊、讓外資與市場緊張、讓盟友猶豫，北京就已經達成一部分目的。

​「從國際反應來說，最值得關注的仍然是美國和日本」，翁履中強調，語言上的譴責一定會有，也不難預期，但真正重要的是「接下來做什麼」。如果在未來幾個月，美日出現「非例行性」的聯合軍演、或是出現具體軍事上的調整部署、強化在第一島鏈的防衛準備，那對台灣與區域盟友來說，會是相對正面的訊號，表示嚇阻架構仍是重點。但如果一直停留在「關切」和「譴責」，卻沒有實質動作，那就代表華府可能越來越把「如何跟北京談出一個可接受的安排」，放在比「如何在台海建立長期嚇阻」更優先的位置。東京也會盤算：在川普的美國之下，日美同盟的可靠度是否跟過去一樣。這些考量，都會反過來影響台灣安全。

翁履中表示，說穿了，北京真正期待看到的，不是台灣當場被嚇倒，而是台灣在壓力下自己吵到走不下去！今天台灣最困難的，常常不是「要不要團結」，而是「連談團結都變得敏感」。社會高度對立的結果，就是大家先選邊，再談事實；先貼標籤，再談內容。學者專家不是乾脆不講，就是選擇站隊，公共討論慢慢變成比誰更大聲，而不是比誰更有解方。這樣的狀況，對外部的威脅沒有任何幫助。



更多風傳媒報導

