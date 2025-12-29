中國圍台軍演 航港局：不致影響商港船舶進出

航港局公布中共軍演影響我方海域航行範圍示意圖。航港局提供



中國解放軍今天（12/29）突然宣佈在台灣周邊展開軍演，交通部航港局指出，尚不致影響我國各商港船舶進出，航港局已採取四大措施，包括發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，且會密切掌握各商港運作情形。

解放軍宣布將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合軍演，範圍遍布台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東」。

對此，航港局表示，經評估後認為尚不致影響我國各商港船舶進出，並已祭出發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施。

發布航行警告訊息部分，航港局已於今天下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓；另外在，中國軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。

演習期間，航港局海事中心將24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局呼籲，周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

