中國圍台軍演！解放軍釋出最新畫面「無人機俯瞰台北101」遭網吐槽

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，自即日起動員陸、海、空及火箭軍多項兵力，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南以及東部外海展開代號「正義使命－2025」的聯合軍演，並預告30日將進行實彈射擊。央視新聞晚間也釋出一段影片，聲稱是由解放軍無人機從空中俯瞰台北101的畫面。





央視新聞晚間也釋出一段影片，聲稱是由解放軍無人機從空中俯瞰台北101的畫面。（圖／翻攝自微博）









央視在微博上發布約10秒的短片，標註為「現場視頻」，並搭配「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「俯瞰台北101畫面曝光」等文字，強調影像為軍演現場畫面。儘管影片畫質偏低、色調近似灰階，但仍可勉強辨識出台北大巨蛋、台北101及周邊建築的輪廓，甚至可見有民航機從台北上空掠過，畫面左下角也出現「01:41:58」到「01:42:05」的時間標記，但無法確認是拍攝當時的實際時間，或只是錄影計時。相關畫面曝光後，也引發不少台灣網友議論。有人質疑影片畫質粗糙，直言「這解析度也太爛了吧」，也有網友嘲諷表示，若是相同品質的影像出現在台灣軍方，恐怕早就被罵翻。

有人質疑影片畫質粗糙，直言「這解析度也太爛了吧」。（圖／翻攝自微博）





我國國防部於今（30日）下午4時30分緊急召開記者會表示，中共除劃定多個演訓及危險空域外，並透過發布飛航公告，將飛航高度限制設為「由地面至無限高」，相關範圍涵蓋多條國際航線，可能衝擊周邊國際航班運作，甚至影響來台及離台航機起降安全。國防部進一步指出，中國北京國際航行通告室已公告，12月30日上午8時至下午6時，在台北飛航情報區內劃設7處危險空域，限制高度自地表延伸至無限高度。國軍已全面掌握相關狀況，並依程序啟動應變機制，成立應變中心，持續嚴密監控海、空域動態與情勢變化。













