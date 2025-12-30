中國圍台軍演！許淑華連問「這一題」 蔣萬安尷尬反應曝

即時中心／潘柏廷報導

台北市長蔣萬安前（28）日參加上海雙城論壇，並在會中喊「盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」；沒想到，當他一日來回後的隔天（29日），中國就無預警宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演。因此，當他今（30）日下午前往台北市議會按慣例送橘子給所有議員，藉此表達感謝支持市府總預算時，而民進黨台北市議員許淑華提問相關問題時，蔣萬安尷尬的反應也曝光了！

蔣萬安今日下午前往台北市議會，因議員支持市府總預算，故按照慣例帶著一箱又一箱的橘子送給所有議員；只是，當許淑華看到蔣萬安時便問「請問是台北市的市長嗎？那你可以說明一下，你一回來軍演就來了？」，蔣萬安則笑笑不回答。

等到蔣萬安送許淑華等人一箱橘子並合照時，許淑華原先看向鏡頭，又轉頭向蔣萬安喊說「你還沒有回答我」，使得旁人也不禁笑出來，而蔣萬安仍保持微笑直看鏡頭；當蔣萬安拍完照片後，許淑華也第二次轉頭向蔣萬安說「簡單的回應一下嘛！」，但蔣萬安始終都未正面回應。

快新聞／許淑華這一問題 蔣萬安尷尬笑了

民進黨台北市議員許淑華（左）、台北市長蔣萬安（右）。（圖／民視新聞）

最後，當許淑華與蔣萬安、台北市議長戴錫欽等人一同合照結束後，許淑華仍鍥而不捨續問「市長可以稍微回應一下嗎？我們預算會支持，你要回應為什麼軍艦要擾台呢？不要不講話就離開嘛，市長！」，蔣萬安則頭也不回地離開現場，相關畫面也隨之曝光。

