中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，今日起對台進行「正義使命-2025」圍台軍演，但國民黨主席鄭麗文接受專訪時宣稱，這是因為總統賴清德踩到對岸底線才連累台灣；民眾黨主席黃國昌則開記者會，就賴清德在專訪時講藍白擁抱習近平一事要求24小時內道歉，否則要提告。對此，總統府發言人郭雅慧強調，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，會希望不論國民黨或民眾黨回歸到立法院做正事。

郭雅慧今日下午出席總統府賀年福袋等設計亮相記者會後，接受媒體聯訪就中國今日突襲宣布圍台軍演一事，她表示，針對中國解放軍今天在台海周邊對台進行針對性軍演，破壞台海之間及印太原本和平穩定的現狀，我國表達最嚴厲的譴責。

接著，郭雅慧指出，對於中國單方面挑釁與威脅，總統府今天上午第一時間立刻也向國人報告，表達國安會、國軍都有即時以及最完整的掌握，稍早行政院也對外公布包括在海巡署、交通部對於航空及漁民部分權益，全程也都有關心，並希望能夠確保安全無虞，這部分國人可以放心。

她也說，中國尤其在這幾個月以來，在菲律賓、印太周遭鄰國持續進行單方的挑釁，也要提醒希望能夠即時阻止，不要再有這樣的作為，變成區域和平破壞者的形象，希望能夠回到國際的規則秩序，而台灣也會持續和國際友盟一起攜手維護印太和平穩定與安全。

針對鄭麗文接受專訪宣稱，中國圍台軍演是因為賴清德踩到對岸底線才連累台灣，以及民眾黨主席黃國昌要求賴清德就「藍白擁抱習近平」限24小時道歉，否則將要提告2事，郭雅慧喊話，台灣面臨中國正在台海周邊進行針對性軍演，此時此刻面對外部威脅，最需要的是內部團結，會希望不論國民黨或民眾黨回歸到做正事、回歸正軌。

郭雅慧也強調，因為今天是12月29日再過兩天迎接新的一年，但是中央政府總預算還躺在立法院4個多月，至今已經要跨年還沒完成審查，而攸關站在第一線國軍弟兄姊妹安危的國防特別條例，也希望能夠在立法院獲得不分朝野的支持。

最後，郭雅慧也強調，這些都很重要攸關國家發展及財政穩健，也攸關國防第一線的官兵弟兄安全問題，因此希望在野兩黨回歸做正事。

