中國圍台軍演…陳慕義「1句話」戳中死穴！點名這群人：你們領回去

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，自即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，於台灣海峽以及台灣北部、西南、東南與以東海域，展開代號「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告將於30日進行實彈射擊。對此，長期公開表態支持台灣獨立立場的金馬影帝陳慕義，隨即在社群平台發文回應，直指「台獨不是分裂勢力」，並強調台獨「一直都很努力」，目標是建立「自己的國家」，同時表明立場「要當台灣人」，也語帶諷刺提到「我們這裡有很多你們中國人」。

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，將於台灣周邊海空域展開代號「正義使命－2025」的軍事演習。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）





中國解放軍東部戰區今（29日）宣布，將於台灣周邊海空域展開代號「正義使命－2025」的軍事演習，並稱此舉是對「台獨分裂勢力及外部干涉勢力」的嚴正警告，相關動作也讓台海局勢再度升溫。金馬影帝陳慕義在社群平台發文貼出解放軍微信公眾號所發布的「包圍台灣」演訓示意圖，他在文中先以「這個圖」起頭，逐一說明圖上的地理位置與顏色標示，指出台灣左側標示為「中華人民共和國」，中間隔著一條他稱為「黑水溝」的海域；而台灣右側的深藍色海域，則被他形容為通往太平洋、並指向「地球最深」的馬里亞納海溝方向。

對於圖中環繞台灣的多個色塊，陳慕義痛批那是「五個圍著台灣惡意的顏色」。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）





對於圖中環繞台灣的多個色塊，陳慕義痛批那是「五個圍著台灣惡意的顏色」，他也在貼文中提到「中華民國早就已經滅亡」，並表示「要再死一次也好」。陳慕義在文中強調，「台獨不是分裂勢力」，並提到台獨「一直都很努力」，目標是努力建立「自己的國家」，同時直言「要當台灣人」，被外界認為一語點中中國對台論述的核心痛點。他也提到「我們這裡有很多你們中國人」，並在文末寫道「如果要，你們領回去吧」，最後以「天佑台灣」作結。

陳慕義在文中強調，「台獨不是分裂勢力」，並提到台獨「一直都很努力」，目標是努力建立「自己的國家」，同時直言「要當台灣人」。（圖／翻攝自陳慕義臉書）













