中國圍台軍演「14艘海警船侵擾」！海巡與海軍聯手緊盯捍衛主權

即時中心／綜合報導

2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，海巡署今（30）日表示，在第一時間便偵獲14艘中國海警船侵擾我方水域，立即調度14艘艦艇以1對1方式併航監控，強勢驅離；並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。海巡署強調，與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權。

海巡署今發出新聞稿說明，在中國解放軍於昨日上午7時30分發布實施聯合軍演後，第一時間便偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近。

海巡署立即調度14艘艦艇於各海域預置對應，以1對1方式併航監控，強勢驅離；並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。在海巡嚴密監控下，所有航行我國周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

基隆隊PP-10050艇與PP-10090艇共同對峙中國海警1302。（圖／海巡署提供）









馬祖隊PP-10082艇應對中國海警14609。（圖／海巡署提供）





中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，海巡署強調，本次中國軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

