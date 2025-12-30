中國圍台軍演！144機艦、8公務船、1空飄氣球擾台 90架次越中線

政治中心／綜合報導中國解放軍東部戰區，今天再度突襲宣布寰台軍演！總統府立即聲明表達強力譴責，呼籲中國當局理性自制，停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。國防部也立刻成立應變中心，強調這更印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。中國空軍頻頻襲擾台灣空域嗆聲，遭我方驅離，雙方周旋多回，中方還是態度強硬，上午7點半更突襲宣布預告環台軍演。解放軍東部戰區新聞發言人施毅：「12月29日開始，聯合作戰實戰能力，這是對台獨分裂勢力，和外部干涉勢力的嚴重警告，維護國家統一的正當必要行動。」軍演命名「正義使命-2025」，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，範圍遍及台海和本島北部、西南、東南及東方海域，強調此次軍演目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。國防部立刻成立應變中心，臉書也隨即po影片秀戰力。解放軍東部戰區新聞發言人施毅突襲宣布對台展開軍演。（圖／翻攝自微博）總統府發言人郭雅慧：「我國表達嚴厲的譴責，我們要呼籲中國當局理性自制，立刻停止不負責任的挑釁行為，不要誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。」國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「演練的科目比較跟以往不一樣，要奪取海空權，還有制電磁權以及阻絕外軍的資源，所以是外線立體懾阻，最後諸軍兵種的突擊，它就是象徵著它要進行所謂的，佔領的這個作業。」中國此次演習，再再提醒我方自我防衛能力的重要性，但1.25兆國防特別條例，才被國會藍白四度封殺。中國空軍29日頻頻襲擾台灣空域嗆聲，遭我方驅離。（圖／資料畫面）立委（國）賴士葆：「（中國今天宣佈突襲式的軍演），（那剛好雙城論壇剛結束），（會覺得這時間點有沒有太剛好），這個不管時間點有沒有剛好，大陸對台灣的演習，台灣人民其實都不喜歡的嘛。」立委（民）沈伯洋：「對中國來講台灣的行為，台灣的存在本身就是一種挑釁，我們該做的事情，就是要充足我們的國防，如果連條例都不通過的話，他們說什麼他們要精準的為人民所把關，那很明顯的都是在騙人。」對岸惡意侵擾，更要團結一心，綠營在喊話預算先通過，才能展現自我防衛決心。原文出處：中國突襲宣布「環台軍演」 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者 更多民視新聞報導中國圍台軍演…陳慕義「1句話」戳中死穴！點名這群人：你們領回去蔣萬安赴中大談「科技治理」 張雅琳轟避談小紅書：難道只是傳聲筒？國會僵局持續 公督盟公布立院年度代表字「毀」

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 6