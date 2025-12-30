中國圍台軍演D2 侯友宜喊：面對外面勢力挑戰，不分黨派團結全力面對

政治中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布展開「正義使命－2025」圍台軍演，今（30）日還要進行實彈射擊。對此，新北市長侯友宜表示「面對外面勢力的挑戰，國內不應該分任何黨派，大家要團結一心全力面對這樣一個挑戰」。

今上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，還針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。解放軍東部戰區聲稱，在台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，「取得了預期效果」，還嗨喊說全部命中。我國軍則以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋臺灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

面對中共圍台軍演，侯友宜上午出席「基隆捷運先期工程開工動土典禮」後受訪表示，面對外面勢力挑戰，國內不應該分任何黨派，要團結一心全力面對這樣挑戰，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平跟穩定，這是我們大家共同的目標跟方向，我們一起共同面對、一起承擔。

