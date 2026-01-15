中國圍棋泰斗聶衛平73歲病逝 曾與習近平同窗、金庸拜師

中國圍棋「棋聖」聶衛平。翻攝微博



有「棋聖」之稱的中國圍棋名家聶衛平，週三（1/14）晚間在北京病逝，享壽73歲。聶衛平是振興中國圍棋的重要人物，曾數度來台，與已故清華大學校長沈君山交情深厚。他與中國國家主席習近平在年少時期是好友，比他年長28歲的金庸也曾拜他為師。

中國《澎湃新聞》今天（1/15）發布聶衛平家屬的訃告稱，中國圍棋協會名譽主席、圍棋界泰斗聶衛平昨晚「因病醫治無效」病逝。

他的女兒聶雲菲今天淩晨發文悼念，透露父親於2013年接受癌症手術，但仍以頑强意志繼續活躍圍棋界。

訃聞稱，聶衛平1952年出生，1973年入選中國圍棋集訓隊，「自此開啓了一段深刻影響中國圍棋發展史的傳奇生涯」，並稱他在中日圍棋擂臺賽中創下11連勝戰績，三度率領中國隊勇奪桂冠，「震撼中外」。1988年，他獲得中國國家體委正式授予「棋聖」稱號。

香港《星島日報》報導，聶衛平1975年首次奪得中國圍棋錦標賽冠軍，至1981年共5度奪得該項比賽冠軍。1979年在「新體育」杯賽奪得冠軍，幷保持5連冠，同年在世界業餘圍棋錦標賽奪冠。

聶衛平在1981年被授予九段。1980年代也成為他的巔峰時期，1986年開始，他出任中國國家圍棋隊總教練，訓練出多位棋手。不過1989年首届應氏杯五番棋爭奪戰上，聶衛平不敵南韓棋手曹熏鉉，從此棋運開始轉向。1995年之後，他再也沒能進入世界大賽決賽。

報導也提及，聶衛平和習近平是北京市二十五中同學。聶衛平曾在接受南韓媒體採訪時回憶，他和習近平於文革時期一起度過青少年時期，兩人的父親都在文革中「被打倒」。當時兩人處境相似，而且沒有學習壓力，經常一起玩耍。

聶衛平說：「那時習近平的性格非常豪爽開放，我一眼就看出他是個很能幹的學生。後來他走上政治仕途，以為就當上省長之類的，想都沒想到像現在一樣成為一國領導人。」

另外，聶衛平與金庸也是忘年之交，金庸晚年酷愛圍棋，1983年拜比自己小28歲的聶衛平為師。此後兩人就以師徒相稱，成為摯友。

另據中新社報導，聶衛平與台灣清華大學前校長沈君山1984年在金庸家中相識，結為好友。他曾在1992、1996、2009年三度訪台。

