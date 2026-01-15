中國圍棋「棋聖」聶衛平過世 連勝日本創造偉大傳說

中國圍棋協會榮譽主席、「棋聖」聶衛平九段74歲離世。（圖／翻攝自百度百科）





中國圍棋協會指出，中國圍棋協會榮譽主席、「棋聖」聶衛平九段，因病醫治無效，於2026年1月14日22時55分在北京逝世，享壽74歲。中國圍棋協會全網黑白，緬懷棋聖的過世。

聶衛平生平

聶衛平出生於1952年8月17日河北深縣（今深州市）人，受到父親的影響而喜歡上圍棋，9歲開始學棋，師從張福田、雷溥華、過惕生、陳祖德、吳淞笙等老師，十歲時，聶衛平在北京市少年兒童圍棋賽上奪得冠軍，之後又獲得了中國少年棋賽冠軍。

1973年中國棋院重建，聶衛平入選圍棋集訓隊，1975年，首次奪得中國圍棋錦標賽冠軍，至1979年，共五次奪得中國圍棋錦標賽冠軍， 1982年，被中國圍棋協會授予九段

1986年，出任中國國家圍棋隊總教練。 1988年3月22日，被中國國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號。

1980年代「抗日傳說」

根據中國媒體《九派新聞》報導，聶衛平是20世紀中國圍棋振興的關鍵人物，在1985年至1988年的中日圍棋擂台賽中，他作為主將力挽狂瀾，連勝多位日本超一流棋手，幫助中國圍棋隊連續贏得三屆中日圍棋擂台賽冠軍，創造了「擂台神話」。

出任教練提攜後進

聶衛平曾出任圍棋國家隊總教練，指導出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界作出了不可磨滅的奠基性貢獻。

中國網友緬懷

中國網友留言表示，「再見棋聖，童年的偶像」、「那個年代真的是一夫當關，萬夫莫開」、「童年如雷貫耳的名字。棋聖一路走好」、「啊，那可是棋聖啊，創造了圍棋擂台神話，擊敗了多少位日本選手，一路走好」、「兄弟一路走好，你為圍棋做出的貢獻愛好者不會忘記」、「有些意外呀，感覺他還沒有這麼大的年紀，但我們都隨著歲月長大，變老」。

