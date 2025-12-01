中國團客少了「京都還是被擠爆」！13國旅客創新高…飯店業超淡定：完全沒有危機感
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，也有不少中國航空推出免費退票的措施，讓外界擔憂日本經濟恐大受打擊。不過，日本旅遊業界態度仍相當冷靜，除了是因為正在逐步擺脫對中國遊客的依賴，更因來自台灣、韓國以及歐美國家的旅客近年來已有大幅增加。
日本各地觀光衝擊漸現？春節恐有大缺口
中國外交部11月14日以「日本治安環境惡化」等理由，通知中國人民暫緩前往日本，消息一出也讓日本觀光業引發各界關注。根據日媒產經新聞報導，首當其衝的是中國團客比例較高的關西地區，大阪觀光局指出，大阪府內約20家飯店在12月底前的中國旅客預訂中，已有5至7成取消；相較之下，東京都內多家飯店業者則表示目前沒有明顯影響，顯見地區差異。
旅遊分析師鳥海高太朗表示，若中日關係仍未改善，隨著2月農曆新年的到來，旅遊潮恐將大幅下滑：「春節市場會非常嚴峻，春季之前的衝擊已確定了，最快的復甦時間點恐怕也要等到半年到1年之後」。另外，東京、大阪、京都等地先前飆升的旅宿房價已有下跌跡象，鳥海則認為，房價回落雖能舒緩過度觀光問題，也可能帶來本地旅客回流，但仍無法彌補春節客源的缺口。
日本業界反應超冷靜？觀光局：中國依賴下降
雖然中國旅客在警示發布後明顯減少，但日本多數業者相當冷靜，根本原因其實在於日本近2年都在積極推動「客源多元化」，成功吸引歐美、東南亞等國家的旅客，降低對中國的依賴。在東京淺草雷門前擔任人力車夫的岩崎櫂受訪時表示，以往占3成的中國旅客「突然消失」，但擅長以英語接待客人的他並不覺得有太大改變：「目前我把重心放在歐美與東南亞等旅客，營業額沒有太大變化。」
淺草區人氣天地那點的店員也表示，此前到訪店內的幾乎全是中國遊客，近期轉為韓國與歐美客為主，即便中國客變少，但其他國家旅客及修學旅行學生們依然排出長隊：「歐美旅客很多，營業額幾乎沒有變化」。坐落在淺草區的萬雷飯店業者坦言，即使中國旅客驟減，也很快就有其他國家的旅客補上訂房：「完全沒有危機感」。
淺草以外地區的回應也普遍相同，東京帝國飯店業者表示，雖有少數宴會取消，但也認為比起其他飯店業者承受的影響遠小於預期。經營椿山莊東京、華盛頓飯店的「藤田觀光」公司則表示，集團在疫情期間就已強化面相歐美及澳洲市場的行銷，目前並無明顯影響。
根據日本觀光局統計，今（2024）年1月至10月的訪日旅客為3554萬7200人，其中中國占約 23%，已低於2019年的約30%，反觀10月包括台灣、韓國、美國等13個國家的訪日遊客紀錄已創下歷史同期新高，其中中東國家遊客成長約33.8%，德國更是成長29.2%，顯見日本旅客結構正在加速「減少依賴中國」。
京都各地人山人海！業者忙翻：和往年差不多
另外，根據日本交通運輸產業媒體Merkmal報導，日本11月底的「勤勞感謝日」連假期間，一踏出京都嵐山車站就能看到滿滿人潮，人力車幾乎因為街上擠滿遊客而動彈不得。報導指出，雖然訪日中國團客減少，但仍可見到不少中國遊客在該處拍照打卡，沿路的餐廳更是自開店起就忙得不可開交，員工受訪時也表示：「中國人確實以團客為主減少了，但這段時間歐美與日本觀光客增加，人潮跟往年差不多嘛。」
京都東山區的著名賞楓景點如東福寺、南禪寺、永觀堂等也和往年一樣熱鬧，雖然許多寺廟表示，參拜人數比去（2024）年少了1、2成，但東福寺仍從京阪電鐵東福寺站一路排到約500公尺外，南禪寺有載滿日本團客的觀光巴士接連進入，開放夜間點燈的永觀堂更是擠滿遊客。
京都市中心商圈的業績似乎也未大幅下滑，高島屋京都店表示：「目前受到的影響很小」；另外位於南區某飯店雖有6成中國客取消預訂，但該飯店本就有更多歐美旅客本，再加上日本當地旅客臨時預訂，剩下的空房很快都被填滿。京都市觀光協會與市政府觀光部門也表示，人潮與銷售額並未大幅下降。
觀光人潮未減、市民負擔持續加劇
儘管中國遊客減少，但京都公共交通擁塞問題仍未解決，報導也列出導致交通幾近癱瘓的觀光問題，包括JR嵯峨野線月台擠滿返程旅客；京都站因新幹線與新快速列車到站，不斷湧入大批旅客；計程車站排隊逾50人，高齡居民拖著行李被外國客包圍等等。
不僅如此，截至9月底，京都住宅民宿首次突破1000間，然而民宿激增也造成市民困擾，報導指出，今年內的民宿投訴已達218 件，逼近去年的244件紀錄，大部分的投訴內容都是垃圾亂丟、深夜喧鬧。另外還有居民批評中國旅客過去曾追逐舞妓、對寺廟住持無禮，也有居民認為，即使中國遊客未減少也不會有助於日本經濟：「爆買是以前的事了，現在的中國客都去中國資本的住宿與餐廳，根本不把錢花在當地。」
