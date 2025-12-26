中國團客銳減！京都飯店驚現「破盤價」 日本國內遊客驚呼：國旅變好便宜

過去在京都街頭隨處可見的中國團客正大幅消失。（pexels提供）

隨著日中關係陷入低迷，過去在京都街頭隨處可見的中國團客正大幅消失。根據最新消息指出，中國政府已向國內大型旅行社下達指示，要求將赴日遊客量削減至以往的6成，導致京都觀光業面臨寒冬；然而，這股寒流卻意外為日本國內遊客帶來了「旅遊小確幸」。

日媒《news zero》報導，過去中國遊客約佔京都飯店客源的3成，但自11月中旬起，取消預約的電話接不完。業者無奈表示，為了填補空房，不得不針對日本國內市場進行「過去例所未見」的大幅降價。

廣告 廣告

原本去年同期每晚需1萬4,000日圓的房型，現在竟然下殺至8,000多日圓。更有部分飯店為了生存，陷入慘烈的價格競爭，房價甚至一度跌至3,000多日圓（約新台幣600多元）的驚人低價。飯店人員語氣沉重地表示「本來應該是迎接春節旺季的調漲期，現在卻得靠降價求生，真的非常不甘心。」

相對於業者的愁雲慘霧，趁著這波降價潮來到京都旅遊的日本國民則感到「撿到便宜」。一對來自福岡的遊客驚訝地表示「原本以為2萬6,000日圓是一晚的房價，沒想到竟然是2個人住4天3夜的總價，真的嚇了一跳！」直呼國旅變得好便宜。

另一位來自愛知縣的遊客也提到，過去對京都的印象就是「什麼都貴」，但現在只要認真找，就能發現許多便宜到令人難以置信的住宿選擇。

受台灣有事、日中緊張局勢影響，上個月赴日中國遊客僅剩約56萬人，創下今年單月新低。許多中國北京市民受訪時直言，因政治氛圍與簽證申請難度增加，已決定取消日本行，改前往海南島等地旅遊，甚至有人表示「赴日計畫將無限期延期」。

隨著明年2月農曆春節將至，京都飯店業積極將行銷重點轉向日本國內客及其他國籍遊客，試圖在失去「中客紅利」的困境中，尋找新的生存之道。

更多鏡週刊報導

少吃3碗一蘭拉麵！日本入境許可將收手續費 預計這年起對海外旅客實施

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲 明年4月升任三菱日聯金融集團社長

活生生的動物不該是外交籌碼！ 日藝人：受夠了為貓熊向中國低頭