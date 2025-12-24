中國在乎日本升息？謝金河：很多人關切未來
[NOWnews今日新聞] 日本央行近期將目標利率從原本的0.5%上調至0.75%，來到30年來新高，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，中國在網路直播平台12月以來不斷放送日本升息會血洗華爾街讓全球崩塌等訊息，結果完全沒發生。
謝金河表示，中國這種彷佛世界末日的恐懼訴求，口徑非常一致，大家都吹同樣的號，台灣的經濟專家也跟著附和。現在日本銀行在18日終於再升息一碼，核心利率是0.75%。日央升息，全球股市不但沒跌，而且全面上漲。日圓也沒有出現大幅升值的走勢。
謝金河認為，眼看著恐嚇沒有奏效，中國的網路直播最近又改口：日本加息，中國起飛！日本加息，拉爆中國！也有人在日圓不升反貶上大作文章。這是一開始中國網評人把日本去年8月首度升息造成股市大跌4451點，跌幅12.4%，日圓從161.96大幅升值至139.58。這次日本銀行再升息，他們以為會像上次那麼可怕！
謝金河回憶，其實去年日本結束零利率造成的資金轉向衝擊最大，現在日本人、日本企業把身上的泡沫清乾淨，企業及個人財務狀況良好，日本經濟邁向正常化，這是合理的升息。日本銀行擔心升息會對市場造成太大衝擊，提前預告，市場把這次升息當成利空出盡，股市反而大漲。
謝金河預估，接下來日本銀行利率將朝1.5%挺進，至少還有三碼的空間，日本10年債殖利率2.072%，中國10年債是1.84%，日本30年債殖利率3.436%，和美國30年債利差剩下1.4%，反而中國30年債剩下2.23%，中國的利率一直往下走，這跟1990年後的日子資產負債表修補神似。
謝金河表示，日本正把通縮的棒子交給中國！中國房地產泡沫調整才要開始，很多人賣掉房子還不能還債。這次日本升息，中國全神關注的關心，很多人更關切自己面對的未來！
