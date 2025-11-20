中國在仁愛礁使用「黑科技」? 菲控通訊干擾阻補給 中方回罵 : 蓄意碰瓷挑釁

菲律賓「坐灘」仁愛礁（菲稱 Ayungin Shoal，阿雲金礁）的「馬德雷山號（BRP Sierra Madre LT-57）」中菲就此艦艇的補給問題「爭論不斷」。 圖：擷取自中國《留園網》

[Newtalk新聞] 據《美聯社》等外媒 18 日報導，2 名菲律賓的高級官員表示，菲方近期在試圖向仁愛礁非法坐灘軍艦進行運補的過程中，遭受了中方船隻的通訊干擾。

對於菲方這一指控，一位中國軍方消息人士 19 日稱，菲方的相關指控純屬無中生有，蓄意碰瓷，菲方人士和媒體的相關炒作暴露其推升南海局勢的意圖。

外媒在報導中援引菲律賓官員的爆料稱，菲方近日向仁愛礁非法坐灘軍艦運送補給的過程中，遭到了中方船隻實施的通信干擾。菲方官員指出，中方對仁愛礁及周邊海域實施的通信干擾，顯然是為了阻止他國軍隊可能進行的無人機監控。外媒報導稱，由於這一問題的敏感性，菲方官員沒有詳細說明情況，並要求匿名處理。

仁愛礁的馬德雷山號已經出現嚴重的物資不足問題，菲律賓用漁船積極提供補給。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

對此，中國軍方則稱，中方於 14 號允許菲民船向仁愛礁非法坐灘軍艦進行了基本生活物資的補給，中國海警對此加以確認並全程監管。而所謂菲方相關人士借由媒體進行的相關炒作顯然破壞此前的穩定局勢，菲方推升局勢的目的昭然若揭。

「菲方相關指控遮遮掩掩，顯然是意圖搞事又無法得逞，只能捏造事實強行『製造熱點』，引起關注。」中國現代國際關係研究院海洋問題專家楊霄19 日表示。

中國專家稱，菲方以「放風」的形式製造波瀾抹黑中國，畢竟塑造中國「以大欺小」的負面形象也是菲方在南海生事的目的之一。

菲律賓的船隻企圖對仁愛礁進行補給，但遭中國海警船衝撞阻攔。 圖:騰訊網

中方專家認為，外媒和所謂菲方官員所稱的「中方對菲律賓補給船進行通信干擾」是不可能的，因為菲方目前是租用的民用商船執行運補任務，對這樣一艘普通民船執行的任務實施電磁干擾沒有必要。

菲律賓和中國都聲稱對南海島嶼擁有主權，兩國多次在海上產生衝突，中國船隻仗著噸位比菲律賓的船隻大，屢屢撞擊菲律賓船隻，或者用水砲攻擊，威脅菲方漁民與軍方的安全。

