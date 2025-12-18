中國在六塊「新邊疆」重塑全球權力

過去幾年，只要談到中美競爭，討論內容幾乎都繞著同一組關鍵字打轉，晶片、關稅、制裁、科技封鎖。新聞媒體也跟著討論與報導，例如，美國限制高階半導體出口，中國試圖突破封鎖；美國加徵關稅，中國反制，接著美國再進行反制措施。然而，它逐漸無法解釋一個關鍵現象，即使在美國仍保有顯著科技與金融優勢的情況下，中國卻能持續擴張其制度影響力，並在多個新興領域取得不錯的存在感。

過去30年建立在高度分工與低政治風險假設之上的全球經濟秩序，現在正逐步進入結構重整階段。這些議題多是可量化、可比較的實力對抗，仍是重要，但如果只停留在對抗的思維，我們其實看錯了戰場。

《Foreign Affairs》近日所刊出的〈How China Wins the Future: Beijing’s Strategy to Seize the New Frontiers of Power〉，正是針對這一結構性錯位提出的修正性分析。這篇文章不是在預測中國是否「必然勝出」，而在於指出，競爭的場域、規則與時間尺度，早已被中國重新定義。

該文作者特別強調，中國並未正面否定既有國際秩序。相反，北京的行動邏輯是高度選擇性的。在深海治理上，中國並非否定《聯合國海洋法公約》或國際海底管理局（ISA），而是透過專家進駐、合約參與與程序運作，逐步成為制度內部的主導力量。

在極地事務上，中國未試圖挑戰北極國家的主權結構，而是以2018年的《北極政策白皮書》為基礎，以及經由科研、商業與物流為切入點，建立「事實上的利益攸關者」身分，重新界定誰有資格參與決策。在太空領域，中國一方面快速累積科學與軍事能力，另一方面推動不同於美國《阿提米絲協定》的合作架構，促使太空治理呈現雙軌化趨勢。

在網路底層與技術標準上，中國的策略尤為典型。它不需要立即取代現行架構，只需讓自身技術在部分區域與產業成為「預設選項」，就能逐步改變全球技術生態的運作邏輯。在金融體系上，中國並未宣稱希冀終結美元霸權，而是透過降低單一體系依賴、擴張替代支付管道，削弱金融制裁作為政治工具的有效性。

北京的策略，並非選擇在單一戰場上與華府正面對抗，而是採取長期、系統性的布局方式。透過持續的科研投資、基礎設施建設、法律與技術標準的推動，再加上國有或準國有機構的參與，中國逐步將這些前沿領域納入可管理、可動員的範圍。

而在作者沒有提到的人工智慧領域方面，中國自2022年起已推進具高度操作性的AI法規與技術標準體系，而且中國僅在2025年上半年所發布的AI國家標準數量，即已等同於過去3年的總和。這顯示中國並非僅停留在倫理宣示或風險原則層次，而是試圖透過標準先行，將AI的治理邏輯直接嵌入技術與市場運作之中，進而在規則尚未完全成形之際，提前取得制度主導權。

制度真正具有優勢之處，其實不在於它用不用強制手段，而在於它會悄悄決定「遊戲怎麼玩」。更關鍵的是，制度還會重新分配成本與風險。中國針對AI領域所提出的世界人工智慧合作組織（WAICO）即是企圖搶奪這第六塊新邊疆。

當晶片、關稅與既有科技體系的正面對抗成本不斷升高，北京選擇把資源與注意力轉移到規則尚未定型的前沿領域。透過制度設計、標準制定與基礎設施布局提前卡位。這不是逃避競爭，而是改變競爭的棋盤，讓未來的勝負不再只取決於既有戰場的得失，而取決於誰更早掌控新的空間與規則。（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任）