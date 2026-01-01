「中國在台有容易收買的內應」謝金河：很多人不知道共產黨的可怕

中國國家主席習近平。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 中國經濟持續下滑之際，中共解放軍東部戰區突襲發動「正義使命-2025」軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，還在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾安全。對此，財信傳媒董事長謝金河以「經濟自由與戰爭風險」發文寫道，戰爭的發動和經濟有很大的關連性，中國在台灣有容易收買的內應，台灣有很多人不知道共產黨的可怕。

謝金河指出：「中共再度發動對台軍演，這次規模更大，距離更近，很多人開始擔心戰爭的風險。其實一直以來我都認為兩岸戰爭風險很低，甚至日本的風險比台灣高百倍。其一是兩岸只有國共內戰，頂多到古寧頭，沒有血海深仇，只有主權爭議。日本則是百年恩仇，從東北到南京大屠殺，這不容易化解。」

廣告 廣告

謝金河續指：「其次是台灣有三，四成的人自認自己是中國人，中國在台灣有容易收買的內應，買台灣絕對比打台灣划算，根本用不著打！我記得財訊的專欄作家印和闐在2018年發表一篇專文：從納粹經驗看台商，這段歷史是戰爭發動的前兆，很多人都渾然不知，戰爭的發動和經濟有很大的關連性。」

謝金河回顧，先從1933年納粹領袖希特勒拿到政權談起，當時世界經過1929年大蕭條，德國有600萬人失業，在經濟危機中，希特勒開始向猶太人開刀。1935年希特勒通過「紐倫堡種族法」，定位亞利安人是最優秀的種族，日耳曼人是最純的亞利安人。猶太人是最低端的種族，希特勒採取資本管制，鬥爭猶太人，1936年起猶太人資產開始被掠奪。

謝金河提到：「1938年希特勒公布德國境內猶太人口有70萬人，他說1%的猶太人控制德國20%的財富，隨即要求猶太人要公布財產清單。一開始是企業的董事長，總經理是猶太人就叫猶太企業，先課25%的稅，不久，只要股東有一個是猶太人就算猶太企業。接著要求猶太企業要把資產移轉給亞利安人， 移轉價格由希特勒認定，不得超過淨值20%。」

謝金河表示：「希特勒到11月宣布猶太人在銀行的存款不得提領，所有有價證券強制移轉，到1939年離開德國的人財產剩下不到一成，沒有逃避的猶太人最後送到奧斯威辛集中營，單是留下的眼鏡，金飾就堆的像山一樣高。台灣投資人很熟悉的『一個投機者的告白』作者科斯托蘭尼也是猶太人，他是在法國被攻陷前逃到美國，才保住一命的。」

謝金河說，希特勒清算完猶太人後，旋即出兵打捷克，波蘭，屠殺猶太人。希特勒把猶太人財富收歸國有，充實戰爭軍費，這段歷史值得深思，借鏡。台灣有很多人不知道共產黨的可怕，俄羅斯入侵烏克蘭即將滿四年，雙方都已經疲憊不堪，但卻很難停下來。現在俄羅斯，朝鮮，中共都是軍國主義國家，這才是地緣政治不安的源頭，台灣很多人渾然不知！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國「正義使命」軍演今實彈射擊 我方掌握：預計下午6點就會結束

示警「中國想突破第一島鏈」華爾街日報：台灣命運與美日緊緊綑綁