中國在台灣東部海域「執法」 陳冠廷強烈譴責：不符合國際法
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，民進黨立委陳冠廷今（11）日表示強烈譴責，批評中國再度透過行政執法包裝政治主張，企圖將單方面海洋聲索轉化為實際管轄權，逐步改變區域現狀。
陳冠廷指出，中方此次動員海事巡邏船、測量船及救助船等大型公務船舶，在台灣東部海域執行巡航、掃測、船舶點驗及海域巡查等任務，並宣稱強化相關海域執法與交通管理能力。然而，台灣東部海域並非中國管轄水域，中國政府機關無權在該海域對國際航行船舶進行執法、檢查或交通管制。
陳冠廷表示，依據國際法及《聯合國海洋法公約》，海域權利並非透過單方面宣示即可取得，更不可能藉由反覆派遣公務船執行所謂執法行動而產生合法性。他強調，中國不能先自行宣稱擁有管轄權，再透過執法行動證明其管轄權存在，這樣的做法既不符合國際法，也不會獲得國際社會承認。
陳冠廷指出，此次事件更值得關注的是中國海上治理策略的變化，過去中國主要透過海警船執行所謂維權執法，如今則由交通運輸部主導海事執法與測量行動，顯示中國正試圖將影響力延伸至交通管理、航運秩序及海域治理層面。
陳冠廷分析，若中國未來持續透過海事巡邏船、測量船及相關公務船在台灣東部海域進行常態化巡航與測繪，下一步可能要求中國籍貨輪、商船及漁船向中國主管機關進行航行回報，甚至逐步要求第3國船舶遵循相關規範。屆時，中國追求的將不只是政治宣示，而是透過實際管理行為建立交通秩序管理權，進一步塑造對特定海域具有實質管轄能力的既成事實。
陳冠廷表示，從近期中國公務船航行路徑觀察，北京正逐步強化巴士海峽與宮古海峽2大戰略通道的存在與部署。此次公務船由巴士海峽進入台灣東部海域並採逆時針方向航行，未來不排除再由宮古海峽進入，採順時針方向完成環台巡航，以累積遠海航行、交通管理及執法經驗，並透過常態化活動逐步強化其管轄敘事。
陳冠廷指出，巴士海峽與宮古海峽不僅是中國海空兵力進出西太平洋的重要戰略通道，也是未來可能實施海空封控及區域拒止的重要節點。若中國持續加強相關海域巡弋與管理行動，代表其戰略重心正逐漸由台灣海峽延伸至台灣東部海域，相關發展值得高度警戒。
陳冠廷認為，近年中國持續在金門周邊海域、台灣海峽、東沙海域、南海及台灣東部海域增加海警、公務船及軍事力量部署，已形成多方向、多層次的複合式施壓態勢。這已非過去單純的灰色地帶襲擾，而是結合軍事威懾、行政執法、交通管理及認知作戰等多重手段，逐步建立實質控制能力的新型態壓力模式。
陳冠廷呼籲，政府相關部門應正視東部海域安全情勢變化，持續強化海域監偵、海巡勤務部署及跨部會應變機制，同時提升對巴士海峽與宮古海峽等重要戰略通道的掌握能力，避免中國透過長期、低強度但持續性的行政與交通管理行動，逐步侵蝕台灣海洋權益。
陳冠廷說，中方此次由交通運輸部海事系統出動大型海事巡邏船、測量船及救助船，顯示中國正試圖以航安管理、交通管制及海事巡查等行政手段包裝其海洋主張，將政治問題轉化為行政管轄問題，透過常態化巡航與執法敘事逐步營造擁有管轄權的假象。
陳冠廷強調，台灣周邊海域的法律地位與航行秩序，不會因中國單方面宣示或執法行動而改變，台灣也將持續與理念相近國家深化合作，共同維護自由航行權利及印太地區自由開放的海洋秩序。
此外，國安會秘書長吳釗燮10日表示，中國宣稱展開所謂執法行動，本質上是「披著羊皮的擴張主義」，嚴重威脅區域和平與穩定。他指出，中方在台灣專屬經濟海域內騷擾一般商船，企圖營造擁有管轄權的假象，將進一步升高區域緊張局勢，並呼籲在該海域航行的商船直接無視中共海警的無線電呼叫。
照片來源：陳冠廷辦公室
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