中國在建大橋突垮塌釀2死3失聯 當地政府曾喊「力拚」9月通車

中國江蘇鹽城響水縣一座興建中的大橋，昨（2）日下午施工期間發生坍塌事故，造成2人死亡、3人失聯。該橋樑為中鐵十二局承建的連申線月港大橋，目前已緊急封閉相關航段，當地政府曾對外表示，力拚於今年9月前全部完工通車。

中國江蘇鹽城響水縣一座在建大橋昨（2）日下午施工期間發生坍塌事故，造成2人死亡、3人失聯。（圖／翻攝微博）

根據中國媒體報導，事故發生後，鹽城市交通運輸綜合行政執法支隊發布通告指出，因在建月港大橋垮塌，導致事發水域暫時無法通航，為確保航行安全，已對連申線丁字港河口至響水船閘航段實施臨時封航。

公開資訊顯示，響水月港大橋為江蘇省連申線航道整治工程的關鍵橋樑之一，該工程橫跨鹽城市響水縣與濱海縣，全長33.95公里，總投資約40.21億元人民幣，目標為打造千噸級南北水運通道、提升區域航運能力。江蘇鹽城響水縣人民政府官網2025年曾刊文稱，縣交通運輸局相關負責人表示，連申線灌河至黃響河段航道整治工程預

