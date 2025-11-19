中國在怕什麼？他爆殘酷真相：憂這事高漲

▲日本首相高市早苗因「台灣有事論」惹怒中國，中日關係急速惡化。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，官方不僅呼籲國人避免赴日旅行，隨後更宣布禁止日本水產進口，大動作祭出反制措施，中日關係急速惡化。對此，政治工作者周軒點破，中國害怕的不是日本，他們怕的是日本強硬的態度，進而帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。

周軒表示，日本首相高市早苗的「台灣有事論」還在發酵，中國發動了各界聯合反擊，正式外交管道給日本難看外，對日本發出旅遊警示，聯合國大會上還直指日本沒有資格尋求擔任常務理事國，現在居然連中國留學生去日本留學都要被規勸不要去了，連稀土禁止出口給日本都拿出來了。

周軒續指，日本國內當然也有附和中國論調的政界學界人士，甚至自民黨內也有；然而民調不會騙人，根據日本《共同社》在11月15日、16日所做的民調，問及是否贊成「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」？贊成加上傾向於贊成的佔比為48.8%，反對的佔44.2%；針對是否支持高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針？有60.4%的受訪者表示贊成，34.7%的受訪者表示反對。

「可見高市首相的發言，實際上獲得多數日本人的支持。」周軒直言，有這樣的底氣，當然沒有任何改變立場的必要，甚至還獲得了過半數日本國民支持增加防衛費的效果，高市內閣這一次出擊是完美的。除了高市內閣本身外，日媒近日還刊出一篇針對性極強的報導，劍指中國最新下水的航母福建號，《產經新聞》報導稱，若中國航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動將其擊沉。

周軒提到，福建號堪稱是中國近期民族驕傲的一大亮點，光是命名為「福建」，就不難想像中國在暗示什麼；然而日本媒體毫不客氣的跟進高市早苗首相的言論一起殺球，這當然不是湊巧。至於台灣各家親中媒體，各親中名嘴開始不停地幫中國護航，什麼高市早苗玩火自焚，自民黨內部因此分裂，福建號沒有那麼容易沉，種種言論宛如《新華社》與《人民日報》台灣分支機構，胡錫進原來不是一個人，他台灣的兄弟還真不少，而凡此種種，只是更透露了中國在怕什麼。

「中國害怕的不是日本，中國怕的是日本強硬的態度，帶動台灣內部抗中的情緒再度高漲。」周軒強調，這才是中國的核心利益，這才是中國丟不起的。再來的觀察指標，就是高市早苗首相，會不會前往靖國神社參拜，日媒已經在放風聲了，中國預估又要跳腳，已經看到有中國學者跳出來稱應該禁止「一年內去過靖國神社的人入境中國」，大家拭目以待。

