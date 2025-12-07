中國在東海、南海咄咄逼人！ 日本與澳大利亞強化防衛合作
[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎和澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）今（7）日同意深化安全合作，以應對中國在東海和南海日益咄咄逼人的行動。
日本媒體 Nippon.com 稍早報導，兩位部長在東京防衛省舉行的會晤中確認，雙方正積極推進一項合約的簽訂工作，該合約旨在為澳大利亞海軍引進日本海上自衛隊最上級護衛艦的升級版，預計將在本財年結束前（至明年3月）完成。
會晤伊始，小泉在會晤中提及昨（6）日中國軍機雷達鎖定日本自衛隊戰鬥機的事件時表示：「我們將以堅定冷靜的態度應對這一事件，以確保地區和平與穩定。」
馬爾斯表示，這是一個非常令人擔憂的局面，澳大利亞將與日本共同應對。
這是兩位部長自上月在馬來西亞會晤以來的第二次會面。
